Дешевле, чем в прошлом году: названы продукты, цена которых приятно удивит

Коротко:
- Овощи борщевого набора будут дешевле, чем в 2024 году
- Они могут немного дорожать ежемесячно
- Цены на огурцы и помидоры прогнозировать трудно
В этом году в Украине овощи борщевого набора дешевле, чем в прошлом году. Ежемесячно они могут немного дорожать из-за расходов на хранение, но существенного роста не будет. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Он подчеркнул, что в любом случае овощи борщевого набора будут дешевле, чем в 2024 году.
В то же время, по его словам, тепличные или импортные огурцы и помидоры - это другая история.
"Цена на огурцы и помидоры напрямую зависит от стоимости электроэнергии. Поэтому определенный рост цен возможен. Но опять-таки все будет упираться в покупательную способность населения", - считает экономист.
Пендзин добавил, что цены на огурцы и помидоры прогнозировать трудно.
"Одно дело - хлеб, который производят социально ответственные люди, а в случае форс-мажоров производители будут перекладывать часть расходов на премиум-выпечку. Поэтому здесь можно предсказать тенденции. А вот предсказать, сколько будут стоить огурцы и помидоры, чрезвычайно сложно", - подытожил он.
Цены на овощи зимой
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук также говорил, что сейчас цена на всю овощную группу стабильна. Но - в декабре начнется сезон хранения, который требует значительных затрат.
По его мнению, в зимний период цены на овощи могут вырасти на 10-25%, а с приближением к весне - еще больше, вплоть до момента появления овощей, которые выращиваются на тепличных комбинатах.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, ситуация с ценами на подсолнечное масло в Украине будет только ухудшаться - цена может вырасти на 10-15% уже до конца года.
Также известно, что в Украине начали снижаться цены на картофель. На это повлияли производители, которые начали синхронно снижать стоимость, пытаясь возродить интерес оптовиков к своему товару.
Кроме того, в Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на лук. Стоимость падает из-за увеличения предложения продукции невысокого качества, которая не пользуется активным спросом.
О персоне: Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
