Дешевле, чем в прошлом году: названы продукты, цена которых приятно удивит

На стоимость овощей будут влиять расходы на хранение и электроэнергию.

Цены на овощи в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Овощи борщевого набора будут дешевле, чем в 2024 году

Они могут немного дорожать ежемесячно

Цены на огурцы и помидоры прогнозировать трудно

В этом году в Украине овощи борщевого набора дешевле, чем в прошлом году. Ежемесячно они могут немного дорожать из-за расходов на хранение, но существенного роста не будет. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он подчеркнул, что в любом случае овощи борщевого набора будут дешевле, чем в 2024 году.

В то же время, по его словам, тепличные или импортные огурцы и помидоры - это другая история.

"Цена на огурцы и помидоры напрямую зависит от стоимости электроэнергии. Поэтому определенный рост цен возможен. Но опять-таки все будет упираться в покупательную способность населения", - считает экономист.

Пендзин добавил, что цены на огурцы и помидоры прогнозировать трудно.

"Одно дело - хлеб, который производят социально ответственные люди, а в случае форс-мажоров производители будут перекладывать часть расходов на премиум-выпечку. Поэтому здесь можно предсказать тенденции. А вот предсказать, сколько будут стоить огурцы и помидоры, чрезвычайно сложно", - подытожил он.

Цены на овощи зимой

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук также говорил, что сейчас цена на всю овощную группу стабильна. Но - в декабре начнется сезон хранения, который требует значительных затрат.

По его мнению, в зимний период цены на овощи могут вырасти на 10-25%, а с приближением к весне - еще больше, вплоть до момента появления овощей, которые выращиваются на тепличных комбинатах.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, ситуация с ценами на подсолнечное масло в Украине будет только ухудшаться - цена может вырасти на 10-15% уже до конца года.

Также известно, что в Украине начали снижаться цены на картофель. На это повлияли производители, которые начали синхронно снижать стоимость, пытаясь возродить интерес оптовиков к своему товару.

Кроме того, в Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на лук. Стоимость падает из-за увеличения предложения продукции невысокого качества, которая не пользуется активным спросом.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

