Цена упала до 4 гривен: стоимость базового продукта летит в пропасть

Причиной снижения цен является увеличение предложения и низкое качество.

Коротко:

В Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на лук. Стоимость падает из-за увеличения предложения продукции невысокого качества, которая не пользуется активным спросом. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В частности, доля некондиционных овощей в общем объеме урожая 2025 года как минимум вдвое превышает прошлогодние показатели.

Так, на сегодняшний день производители предлагают лук к продаже в диапазоне 4-9 грн/кг, в зависимости от качества, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

"Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, вследствие чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь в кратчайшие сроки реализовать такой лук, продавцы все чаще прибегают к снижению отпускных цен", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что на сегодняшний день лук в Украине уже стоит в среднем на 42% дешевле, чем за аналогичный период в 2024 году.

Кроме того, не исключено, что в ближайшие дни понижательный тренд может нарастать.

Подорожают ли овощи до конца года

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в этом году овощи борщевого набора дешевле, чем в прошлом году.

По его мнению, ежемесячно они могут немного дорожать из-за расходов на хранение, но существенного роста не будет.

"В любом случае овощи борщевого набора будут дешевле, чем в 2024 году", - подчеркнул он.

