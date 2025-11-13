Укр
Цена упала до 4 гривен: стоимость базового продукта летит в пропасть

Мария Николишин
13 ноября 2025, 11:27
Причиной снижения цен является увеличение предложения и низкое качество.
Цены на лук в Украине

Коротко:

  • В Украине обвалились цены на лук
  • Овощ уже продают по 4-9 гривен за килограмм
  • Только за неделю цена упала на 15%

В Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на лук. Стоимость падает из-за увеличения предложения продукции невысокого качества, которая не пользуется активным спросом. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В частности, доля некондиционных овощей в общем объеме урожая 2025 года как минимум вдвое превышает прошлогодние показатели.

Так, на сегодняшний день производители предлагают лук к продаже в диапазоне 4-9 грн/кг, в зависимости от качества, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

"Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, вследствие чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь в кратчайшие сроки реализовать такой лук, продавцы все чаще прибегают к снижению отпускных цен", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что на сегодняшний день лук в Украине уже стоит в среднем на 42% дешевле, чем за аналогичный период в 2024 году.

Кроме того, не исключено, что в ближайшие дни понижательный тренд может нарастать.

Подорожают ли овощи до конца года

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в этом году овощи борщевого набора дешевле, чем в прошлом году.

По его мнению, ежемесячно они могут немного дорожать из-за расходов на хранение, но существенного роста не будет.

"В любом случае овощи борщевого набора будут дешевле, чем в 2024 году", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, до конца 2025 года в Украине ожидается повышение цен на отдельные продукты питания, в частности мясо, фрукты и масло, тогда как овощи и яйца останутся стабильными.

Также известно, что в ближайшие месяцы цены на хлеб в Украине постепенно будут расти. В частности, к Пасхе 2026 года стоимость хлеба может вырасти уже на 10%.

Кроме того, в Украине снижаются отпускные цены на огурцы. Фактором для укрепления понижательной ценовой динамики стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

