Праздники приближаются, а цены растут: какие продукты "ударят" по кошельку

До конца 2025 года в Украине ожидается повышение цен на отдельные продукты питания, в частности мясо, фрукты и масло, тогда как овощи и яйца останутся стабильными.
Как сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка "24 Каналу":
"Больше всего за год выросли цены на мясо, мясопродукты, фрукты и подсолнечное масло. Благодаря хорошему урожаю стабилизировались цены на овощи".
Сезонное подорожание мяса
По его словам, сезонное подорожание мяса и мясопродуктов ожидается ближе к новогодним праздникам из-за роста спроса. В то же время существенного скачка цен на свинину не прогнозируют благодаря увеличенному импорту.
Что касается других продуктов
- Цены на яйца остаются стабильными уже несколько месяцев.
- Молочные продукты подорожали в среднем на 2% за год.
- Прогнозируется, что апельсины и мандарины могут подешеветь из-за увеличения предложения.
"Факторы роста цен связаны с проблемами в энергетике и отключениями электроэнергии, что заставляет предприятия тратить больше на хранение продуктов, а также с высокой стоимостью рабочей силы из-за дефицита кадров", - отметил аналитик.
В то же время цены на кормовую базу для мясных и молочных продуктов остаются относительно стабильными, поскольку урожайность сельхозкультур не претерпела значительных изменений.
Таким образом, украинцам следует готовиться к постепенному подорожанию мяса, фруктов и масла, а овощи и яйца останутся доступными.
Цены на продукты в Украине: прогноз экспертов
По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, осенью возможно небольшое повышение цен на яйца - около 10%, и только в случае роста стоимости электроэнергии.
"На сегодня рынок яиц остается стабильным: спрос и предложение сбалансированы, поэтому резких колебаний цен пока не ожидается", - отметил эксперт.
Цены на продукты - последние новости
Как писал Главред, из-за массированных обстрелов и регулярных отключений электроэнергии в Украине под угрозой оказалась одна из важнейших отраслей - хлебопекарная. Пекарни по всей стране вынуждены останавливать производство, ведь работать на генераторах становится экономически невыгодно.
Также в Украине из-за роста предложения и низкого спроса упали цены на лук. Мелкие хозяйства распродают овощи из необорудованных хранилищ по 5-10 грн/кг.
Напомним, что ситуация с производством сливочного масла в Украине резко ухудшается. Из-за убыточности многие заводы вынуждены сокращать производство или вовсе его прекращать.
О персоне: Максим Гопка
Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.
