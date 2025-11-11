Праздники приближаются, а цены растут: какие продукты "ударят" по кошельку

Эксперты отслеживают динамику цен на продукты питания, анализируя рыночные изменения и возможные последствия для потребителей.

Цены на мясо, фрукты и масло растут, овощи и яйца стабильны

В Украине ожидается подорожание мяса, фруктов и масла

Овощи и яйца остаются доступными, другие продукты дорожают

До конца 2025 года в Украине ожидается повышение цен на отдельные продукты питания, в частности мясо, фрукты и масло, тогда как овощи и яйца останутся стабильными.

Как сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка "24 Каналу":

"Больше всего за год выросли цены на мясо, мясопродукты, фрукты и подсолнечное масло. Благодаря хорошему урожаю стабилизировались цены на овощи".

Сезонное подорожание мяса

По его словам, сезонное подорожание мяса и мясопродуктов ожидается ближе к новогодним праздникам из-за роста спроса. В то же время существенного скачка цен на свинину не прогнозируют благодаря увеличенному импорту.

Что касается других продуктов

Цены на яйца остаются стабильными уже несколько месяцев.

Молочные продукты подорожали в среднем на 2% за год.

Прогнозируется, что апельсины и мандарины могут подешеветь из-за увеличения предложения.

"Факторы роста цен связаны с проблемами в энергетике и отключениями электроэнергии, что заставляет предприятия тратить больше на хранение продуктов, а также с высокой стоимостью рабочей силы из-за дефицита кадров", - отметил аналитик.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

В то же время цены на кормовую базу для мясных и молочных продуктов остаются относительно стабильными, поскольку урожайность сельхозкультур не претерпела значительных изменений.

Таким образом, украинцам следует готовиться к постепенному подорожанию мяса, фруктов и масла, а овощи и яйца останутся доступными.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, осенью возможно небольшое повышение цен на яйца - около 10%, и только в случае роста стоимости электроэнергии.

"На сегодня рынок яиц остается стабильным: спрос и предложение сбалансированы, поэтому резких колебаний цен пока не ожидается", - отметил эксперт.

Как писал Главред, из-за массированных обстрелов и регулярных отключений электроэнергии в Украине под угрозой оказалась одна из важнейших отраслей - хлебопекарная. Пекарни по всей стране вынуждены останавливать производство, ведь работать на генераторах становится экономически невыгодно.

Также в Украине из-за роста предложения и низкого спроса упали цены на лук. Мелкие хозяйства распродают овощи из необорудованных хранилищ по 5-10 грн/кг.

Напомним, что ситуация с производством сливочного масла в Украине резко ухудшается. Из-за убыточности многие заводы вынуждены сокращать производство или вовсе его прекращать.

О персоне: Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

