Главный продукт украинцев подорожает: когда цена пересечет психологическую черту

Главное из заявления эксперта:

Цены на хлеб постепенно будут расти

Он может подорожать на 5% до Нового года

К Пасхе стоимость хлеба может вырасти на 10%

В ближайшие месяцы цены на хлеб в Украине постепенно будут расти. Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в комментарии Телеграфу.

По его словам, если текущие тенденции на повышение цен сохранятся, цена на хлеб вырастет. Однако ситуация неопределенная, и точно спрогнозировать границы этого роста невозможно.

"Мы не исключаем возможный рост цены хлеба на 5% до Нового года", - сказал он.

Дученко также считает, что к Пасхе 2026 года стоимость хлеба может вырасти уже на 10%.

Он отметил, что эти цифры - ориентировочные, и ситуация может измениться как к лучшему, так и к худшему.

"Производители-пекари испытывают значительное финансовое давление, вызванное волатильностью закупочных цен, повышением логистических расходов и общей нестабильностью сырьевой базы", - подытожил эксперт.

Почему растут цены на хлеб

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказывал, что по хлебу ситуация стабильная, но с постоянной тенденцией к росту.

По его словам, ценообразование формируется под влиянием ряда факторов: инфляции, амортизационных расходов, повышения зарплат, нехватки рабочей силы и постепенной автоматизации.

"В результате, по итогам года, рост цен на хлеб может составить около 25%. Для сравнения - в прошлом году этот показатель был в пределах 20-22%", - уточнил он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, стоимость белокочанной капусты этой осенью в Украине втрое ниже, чем в прошлом году. Подобное удешевление наблюдается и по всем остальным овощам борщевого набора.

Также известно, что текущие цены на картофель на несколько гривен превышают среднемесячные в октябре. И такая тенденция отслеживается на всех сортах картофеля.

В то же время, цены на лук в Украине снова уменьшились. Все потому, что спрос на овощ существенно упал, но предложение на рынке заметно увеличилось.

