Отсрочки по-новому, мобилизация и рост цен на продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября

Ноябрь готовит для украинцев ряд изменений.

Ноябрь готовит ряд изменений для украинцев в разных сферах / Коллаж Главред

Второй месяц осени принесет украинцам ряд существенных изменений в разных сферах - от социальных выплат и цифровых сервисов до аграрного экспорта и безопасности данных.

Часть нововведений касается перехода государственных услуг в цифровой формат, упрощения процедур для граждан, а также обновления требований для бизнеса и международной торговли. Список основных новаций - в материале Главреда.

Отсрочки не в ТЦК, а в ЦПАУ и Резерв+

С 1 ноября территориальные центры комплектования (ТЦК) прекращают прием заявлений на оформление или продление отсрочек от мобилизации в бумажном виде. Теперь военнообязанные украинцы смогут сделать это только онлайн через приложение Резерв+ или через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Как отметили в министерстве обороны Украины, все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем, будут продолжаться автоматически. Также в ведомстве добавляют, что с 1 ноября бумажная справка с мокрой печатью будет не нужна. Теперь основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+.

В частности, автоматическое продление через ЦПАУ будет происходить для таких категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители трех и более детей до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ;

военные, освобожденные из плена.

Девять типов отсрочек уже можно оформить онлайн в приложении Резерв+. Услуга доступна для таких категорий:

Еще два типа отсрочек (по уходу за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены) и для отцов/матерей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет) появятся в приложении в ближайшее время.

Также в ЦПАУ с 1 ноября могут подать заявление об отсрочке те, чей тип отсрочки еще не цифровизирован, а также те, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах. В таком случае администратор ЦПАУ получает, сканирует документы и передает их в электронной форме в соответствующий ТЦК и СП для принятия решения.

Если нет возможности воспользоваться приложением, можно распечатать бумажную версию. Получить файл для печати можно:

в приложении Резерв+;

через портал Дія;

при необходимости - обратиться за распечаткой военного документа в ТЦК и СП (или ЦПАУ, если речь идет именно о документе с отсрочкой).

Мобилизацию продлили еще на 90 дней

Народные депутаты уже в семнадцатый раз продлили действие военного положения и мобилизации на три месяца - с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года. Соответствующее решение парламентарии приняли 21 октября.

Кроме того, 14 ноября вступает в силу норма закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно выплат военнослужащим, освобожденным из плена, которые имеют заболевания, требующие длительного стационарного лечения", согласно которому украинские воины будут получать увеличенные выплаты на стационарное лечение - 50 000 гривен в течение трех месяцев. Новая норма закона предусматривает, что справка об обстоятельствах травмы и болезни, которую получил военнослужащий в плену, должна составляться в течение пяти дней с момента получения им первичной учетной (медицинской) документации.

Стоит отметить, что ранее такие выплаты назначались только тем, кто получил ранения, контузии или увечья во время несения службы.

"Пакунок школяра" - до какого времени еще можно подать заявку

До 15 ноября украинские родители первоклассников могут подать заявления на участие в программе "Пакунок школяра". Сделать это можно через мобильное приложение "Дія" или лично в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Выплаты будут осуществляться на текущий счет со специальным режимом использования - в частности, на "Дія.Картку" или другой счет в уполномоченном банке, который заявитель укажет в заявлении. Деньги поступят в виде единовременной помощи, направленной на подготовку детей к школе.

Упаковка продуктов - под контролем, как в ЕС

С 19 ноября в Украине вступят в силу несколько законов, принятых в рамках евроинтеграционного курса. Один из них - закон №2718-IX, который впервые имплементирует европейские стандарты в сфере безопасности упаковки, посуды и оборудования и других предметов, контактирующих с пищевыми продуктами. Закон устанавливает четкие требования к их составу, маркировке, контролю качества и прослеживаемости на всех этапах производства. Производители и импортеры должны гарантировать, что из таких материалов в пищу не попадают вредные вещества. На упаковках должны быть указаны назначение изделия, данные о производителе и правила использования. Часть материалов и веществ будет подлежать государственной регистрации как объекты санитарных мер.

Закон также предусматривает введение системы прослеживаемости - операторы рынка должны обеспечить возможность отследить происхождение каждого предмета, который контактирует с пищевыми продуктами, чтобы в случае нарушений можно было оперативно отозвать опасную продукцию. Государственный контроль за соблюдением требований будут осуществлять уполномоченные органы, а за нарушения предусмотрена административная ответственность.

Также в рамках изменений с 1 ноября 2025 года бумажные фитосанитарные сертификаты или сертификаты на реэкспорт для стран ЕС больше не будут выдаваться в бумажной форме - они переходят в цифровой формат. Это документ, который гарантирует "чистоту" и безопасность растений или продукции растительного происхождения при экспорте.

Без такого сертификата страны ЕС просто не принимают грузы - это обязательное условие международной торговли. А сертификат на реэкспорт нужен тогда, когда Украина переправляет через себя продукцию из другой страны - то есть не своего производства, но тоже обязана подтвердить ее фитосанитарное состояние перед дальнейшей отправкой.

Цены на продукты - какими они будут в ноябре

В ноябре колебания цен на продукты питания, как отмечают эксперты, будут зависеть как от сезонного фактора, который больше всего влияет на ценообразование, но и во многом от ситуации с обеспечением предприятий электроэнергией.

"Конечно, блэкауты негативно влияют на экономическую ситуацию - в том числе из-за нарушения логистики. Это, в свою очередь, заставляет многих производителей и торговцев повышать цены, ведь возникают прямые потери из-за попадания в производственные объекты и склады, что вместе с нарушением логистики увеличивает себестоимость продукции. Понимая то, что никто не может работать себе в убыток, они вынуждены частично перекладывать этот рост на конечную цену", - отметил в комментарии Главреду глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Однако, по мнению эксперта, не стоит переоценивать влияние блэкаутов именно на цены на продукты. Нужно помнить, что рынок пищевых продуктов в Украине - один из самых конкурентных. Есть много производителей, торговцев, импортеров, а значит, действуют рыночные законы спроса и предложения. Поэтому когда происходит заметный рост цен на определенный продукт, снижение спроса на него из-за роста цен не позволяет производителям и продавцам чрезмерно повышать цену. Таким образом рынок сам уравновешивается. Поэтому даже в таких сложных условиях - масштабной войны, возобновления ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры, производственных объектов, складов и портов - мы все же имеем умеренную инфляцию, в том числе умеренный рост цен на продукты питания.

"Судя по данным о ценах в крупных украинских сетях супермаркетов, наибольший рост наблюдается на огурцы и помидоры. Если в сентябре средняя цена составляла 30-60 грн за килограмм, то сейчас - от 110 до 170 грн в зависимости от сорта. В то же время по другим категориям рост минимальный, а иногда даже наблюдается снижение цен - например, на капусту. Поэтому я рекомендую не сосредотачиваться на дорогих овощах и фруктах, а обратить внимание на более доступные продукты, которые, к тому же, часто полезнее. Например, лук - 9 грн/кг, свекла - 11 грн, морковь - 12 грн, капуста белокочанная - 12 грн, картофель - 15 грн, молодая капуста - 23 грн, молодой картофель - 25 грн. Поэтому есть все возможности сформировать сбалансированный рацион по приемлемой цене", - отмечает Новак.

Как рассказал Главреду заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук также подтверждает, что в период холодов украинцы будут наблюдать рост затрат на хранение различных групп продуктов.

"Особенно это касается овощной продукции. Соответственно, ценообразование в значительной степени будет зависеть от состояния предприятий и их готовности к хранению в условиях возможных блэкаутов. Если говорить о средних затратах на хранение, включая оплату электроэнергии, то это может быть примерно +5%. Но если будут отключения света, дополнительно привлекать генерацию, тратить средства на дизельное топливо - это, конечно, приведет к дополнительным затратам. Все будет зависеть от продолжительности отключений: если это 2-3 часа - одна нагрузка, если 10-12 часов - совсем другая. Соответственно, рост может колебаться. Условно можно закладывать: при стабильной ситуации - плюс около 5%, а при регулярном использовании альтернативных источников питания - еще дополнительно 10-15%. Все зависит от конкретного предприятия и уровня его готовности", - прогнозирует эксперт.

В целом эта ситуация касается и других продуктов, особенно тех, которые зависят от электроэнергии. По мнению Марчука, на цены на мясную продукцию, кроме стоимости энергии, будет влиять и ситуация с зерновой группой.

"Сейчас урожай зерновых в Украине ожидается на уровне примерно -5% от прошлого года. Цена на зерно держится, и это закладывается в себестоимость кормов, поэтому осенью и зимой можем видеть рост цен на мясо на 5-10%", - пояснил Марчук.

Дополнительным фактором является логистика - цены на топливо растут, и это также сказывается на конечной стоимости продукции. Относительно фруктов - ситуация подобна овощам, но надо учитывать еще и импорт: по какой цене продукция будет завозиться в Украину. Однако импортные товары тоже требуют хранения - холодильных камер, специального оборудования, то есть дополнительных расходов. Поэтому факторы хранения и импорта также будут формировать ценовую динамику.

Также Денис Марчук отметил, что существенного роста цен на молочные продукты не ожидается, но из-за сезонности и сокращения объемов "большого молока" в холодный период возможно повышение в пределах 4-5%.

Относительно хлеба и круп - ситуация стабильная, но с постоянной тенденцией к росту. Ценообразование формируется под влиянием ряда факторов: инфляции, амортизационных расходов, повышения зарплат, нехватки рабочей силы и постепенной автоматизации. Теперь к этому добавляются еще и возможные отключения света, ведь многие пекарни работают на электроэнергии.

"В результате, по итогам года, рост цен на хлеб может составить около 25%. Для сравнения - в прошлом году этот показатель был в пределах 20-22%", - уточнил Денис Марчук.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Курс доллара и евро в ноябре - будет ли повышение

Курс доллара и евро относительно гривны в ноябре будет оставаться без существенных колебаний. Как отметил Андрей Новак, НБУ имеет достаточно ресурсов для удержания стабильности валютного рынка.

"На сегодня Национальный банк Украины в своей курсовой политике имеет все возможности для обеспечения относительно стабильного курса гривны по отношению к основным валютам. Это стало возможным благодаря значительной внешней финансовой поддержке, которую наше государство получает от международных организаций и правительств десятков стран мира", - пояснил экономист.

По его словам, золотовалютные резервы НБУ сейчас находятся на рекордном уровне - около 44 миллиардов долларов, что даже превышает показатели "лучших мирных лет" украинской экономики.

"Именно это дает возможность НБУ обеспечивать, насколько это возможно в условиях полномасштабной войны, относительную стабильность курса гривны. При этом мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на валютной бирже, ни в розничной торговле валютой. Нет даже намека на очереди у пунктов обмена или отделений банков, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке. Рынок сегодня является сбалансированным и стабильным, а колебания курса на несколько копеек в ту или иную сторону происходят ежедневно, что является вполне нормальным для биржевой торговли в любой стране", - отметил Новак.

Вместе с тем эксперт прогнозирует, что небольшая "ползучая" девальвация гривны будет продолжаться и в дальнейшем из-за объективных условий военного времени, однако оснований для резких изменений пока нет.

"По информации в СМИ, МВФ во время нового раунда переговоров по новой программе поддержки в 8 миллиардов долларов якобы настаивает на девальвации гривны, чтобы увеличить гривневый эквивалент экспортных доходов и таким образом частично повысить доходы государственного бюджета. Впрочем, Национальный банк Украины, по имеющимся данным, отстаивает противоположную позицию, и, по моему мнению, вполне правильно. Такая девальвация не стоит того незначительного увеличения бюджетных поступлений, ведь девальвация гривны означает общую экономическую дестабилизацию в стране, и она не стоит тех нескольких десятков миллиардов гривен из-за девальвации", - подчеркнул Новак.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

