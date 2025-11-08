Укр
Люди покупают килограммами: в Украине подскочили цены на базовый продукт

Анна Косик
8 ноября 2025, 16:24
Текущие цены на базовый овощ превышают показатели прошлого месяца.
В супермаркетах новые цены на картофель не радуют украинцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Основное:

  • В супермаркетах подорожал картофель
  • Даже самый дешевый картофель стоит больше 15 гривен за килограмм

После кратковременного снижения стоимости базовых продуктов, цены на них снова начинают постепенно расти. Не исключением является и картофель, ценники на который в украинских супермаркетах снова переписали.

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, текущие цены на картофель на несколько гривен превышают среднемесячные в октябре. И такая тенденция отслеживается на всех сортах картофеля.

Как изменились цены на картофель

Обычный картофель по состоянию на сегодня, 8 ноября, в супермаркетах в среднем стоит 18,15 гривны за килограмм. Тогда как в октябре его стоимость составляла 15,50 гривны. Заметим, что даже в самом дешевом супермаркете сегодня картофель можно купить по цене 15,30 гривны.

Выросла стоимость и розового картофеля. Сегодня украинцы могут приобрести его в среднем по 23,45 гривны за килограмм, тогда как еще в октябре вытаскивали из кошелька по 21,74 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Когда в Украине подорожает большинство продуктов

Главред писал, что член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил украинцев о том, что активное использование бизнесом генераторов из-за возможных отключений света в ноябре не приведет к значительному подорожанию продуктов питания в Украине.

Однако уже в декабре, по словам экспертов, цены начнут заметно расти - главным образом из-за увеличения спроса в преддверии рождественских праздников.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на кофе продолжают бить рекорды, и тенденция к росту, похоже, не замедляется. Главная причина такого скачка - неблагоприятные погодные условия, которые серьезно ударили по урожаю в ключевых странах-производителях: Бразилии и Вьетнаме.

Ранее аналитики сообщали, что в Украине цены на томаты "пошли" вниз. Причина снижения стоимости популярного овоща - резкое снижение спроса на продукцию.

Недавно стало известно, что в Украине цены на молочную продукцию остаются высокими. Причина - подорожание электроэнергии, снижение цен на экспорт и даже слабый спрос влияет на подорожание продуктов.

16:24

12:56

"Путин должен знать": в НАТО неожиданно обратились к диктатору по поводу войны

