На границе Украины остановили пропуск граждан: образовались гигантские очереди

Из-за сбоя в системе таможни на границе остановлены пропускные операции.

Пересечь границу невозможно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

На границе с Украиной остановили работу пунктов пропуска

Причина - проблемы с электропитанием после атаки РФ

В ГПСУ обещают, что пункты пропуска вскоре заработают

На государственной границе Украины временно остановлены пропускные операции. Въезд и выезд граждан приостановлен из-за сбоя в базе данных таможни. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

По словам пограничников, неисправность возникла из-за проблем с электропитанием после масштабного российского обстрела энергообъектов Украины. Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд и на выезд из Украины пока не осуществляется.

"Просим учесть эту информацию при планировании своего путешествия", - призвали в Госпогранслужбе.

Сейчас специалисты работают над устранением последствий атаки. В ГПСУ уверяют, что в ближайшее время пункты пропуска заработают в штатном режиме.

Тем временем в сети начали появляться видео, на которых видно большие очереди на некоторых пунктах пропуска. Как сообщает Telegram-канал "Труха", на одном из пунктов в Одесской области из-за сбоя в системе таможни образовалась очередь примерно из 400 автомобилей и 30 автобусов.

Смотрите видео ситуации на границе в Одесской области:

Очереди на границе / Фото: скриншот

Напомним, с 12 октября 2025 года на границе с ЕС заработала новая Система въезда/выезда (EES), которая заменила штампы в паспортах на цифровую биометрическую регистрацию. Она касается краткосрочных поездок. В базу вносят фото лица, отпечатки пальцев (для лиц от 12 лет), данные паспорта, дату и место пересечения границы.

Также с 28 августа по 19 сентября 2025 года польские пограничники провели около 53 тысяч проверок мужчин из Украины в возрасте 18-22 года. Из них 40 тысяч касались въезда в Польшу, а более 13 тысяч - выезда с ее территории.

Как сообщал Главред, в Украине начали строительство второй евроколеи от границы с Польшей до Скнилова возле Львова длиной около 80 км. Проект, профинансированный грантом Еврокомиссии на 73,5 млн евро, планируют завершить до конца 2027 года.

