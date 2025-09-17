Укр
Хочет "искать счастье за границей": лидер "Динамо" отказался продлевать контракт

Виталий Кирсанов
17 сентября 2025, 20:25
Денис Попов не хочет оставаться в футбольном клубе, контракт с которым истекает 30 июня 2026 года.
Денис Попов отказался продлевать контракт
Денис Попов отказался продлевать контракт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/popov19

Кратко:

  • Попов рассмотрит предложения после того, как завершится его контракт
  • Трансферная стоимость украинца оценивается в €4 млн

Игрок киевского футбольного клуба "Динамо" Денис Попов планирует покинуть клуб. Об этом сообщили в эфире украинского YouTube-шоу о футболе "ТаТоТаке" со ссылкой на информацию, полученную из своих источников.

Отмечается, что 26-летний центральный защитник не хочет оставаться в футбольном клубе, контракт с которым истекает 30 июня 2026 года. Подчеркивается, что Попов рассмотрит предложения после того, как завершится его контракт.

Sport.ua пишет, что Попов в прошлом сезоне провел 32 матча и забил четыре гола. Трансферная стоимость украинца оценивается в €4 млн.

Как отмечает Terrikon, Попов хочет "искать дальнейшего счастья за границей".

Кто такой Денис Попов

Денис Попов родился в 1999 году в Николаевской области. Денис Попов - украинский футболист, защитник киевского "Динамо" и сборной Украины. В составе сборной Украины (до 20 лет) чемпион мира 2019 года.

В 2019 году дебютировал в основном составе "Динамо" в матче против "Мариуполя".

2 октября 2020 года подписал с "Динамо" контракт, срок действия которого рассчитан на 5 лет.

20 октября 2020 года дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА в матче группового этапа против "Ювентуса". 8 декабря 2020 года забил свой первый мяч в еврокубках, отличившись единственным голом в матче группового этапа Лиге чемпионов против "Ференцвароша", что позволило "Динамо" одержать важную победу и, заняв третье место в группе, продолжить выступление в плей-офф Лиги Европы.

30 апреля 2021 года главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко впервые вызвал Попова для участия в товарищеских матчах против сборных Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы 2020 года. 23 мая 2021 года дебютировал в сборной Украины в домашнем товарищеском матче против сборной Бахрейна.

