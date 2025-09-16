Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке пересечь границу - СМИ

Экс-голкипер попал в центр внимания после задержания при попытке выезда из страны.

Задержание Рудько произошло при попытке выехать за границу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/black.list.odessa/photos, facebook.com/black.list.odessa/photos

Артур Рудько задержан при попытке пересечь границу Украины

Бывший вратарь "Динамо" Рудько не смог покинуть территорию стран

Экс-голкипер Рудько сейчас находится на базовой военной подготовке

Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Артур Рудько попал в центр внимания после задержания при попытке пересечь государственную границу.

Как сообщает SportArena, 33-летний экс-вратарь "Динамо", "Шахтера", "Металлиста" и "Черноморца" пытался покинуть территорию Украины.

По неофициальной информации, после инцидента Рудько сейчас проходит базовую военную подготовку в учебном центре Вооруженных Сил Украины.

Последним клубом в карьере вратаря был одесский "Черноморец", который он покинул после завершения прошлого сезона. Рудько также имеет опыт выступлений за зарубежные команды: польский "Лех" и кипрский "Пафос".

Кроме того, в молодые годы он вызывался в состав юношеских и молодежных сборных Украины, демонстрируя перспективу еще на ранних этапах карьеры.

