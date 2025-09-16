Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке пересечь границу - СМИ

Коротко:
- Артур Рудько задержан при попытке пересечь границу Украины
- Бывший вратарь "Динамо" Рудько не смог покинуть территорию стран
- Экс-голкипер Рудько сейчас находится на базовой военной подготовке
Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Артур Рудько попал в центр внимания после задержания при попытке пересечь государственную границу.
Как сообщает SportArena, 33-летний экс-вратарь "Динамо", "Шахтера", "Металлиста" и "Черноморца" пытался покинуть территорию Украины.
По неофициальной информации, после инцидента Рудько сейчас проходит базовую военную подготовку в учебном центре Вооруженных Сил Украины.
Последним клубом в карьере вратаря был одесский "Черноморец", который он покинул после завершения прошлого сезона. Рудько также имеет опыт выступлений за зарубежные команды: польский "Лех" и кипрский "Пафос".
Кроме того, в молодые годы он вызывался в состав юношеских и молодежных сборных Украины, демонстрируя перспективу еще на ранних этапах карьеры.
Футбол - новости по теме
Ранее Главред сообщал, что Александр Зинченко оказался в центре финансового скандала. Как сообщает The Sun, защитник сборной Украины проиграл суд и должен уплатить около 300 тысяч фунтов задолженности по корпоративному налогу.
Напомним, что украинский форвард Владислав Ванат официально присоединился к испанской "Жироне", подписав контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало одной из рекордных покупок в истории каталонского клуба.
Кроме того, футбольный клуб "Ноттингем Форест" провел официальную презентацию украинского защитника Александра Зинченко, который перед закрытием трансферного окна присоединился к клубу на правах аренды от "Арсенала".
