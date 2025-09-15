Скандал с допингом Мудрика: как корова может сократить срок дисквалификации

Специалисты оценивают возможность инъекции стволовых клеток как смягчающее обстоятельство для игрока.

Рассмотрение дела продолжается, и окончательный срок бана Мудрика еще не объявили официально / Колаж: Главред, фото:ua.depositphotos.com, instagram.com/team_mmudryk

Михаил Мудрик вне футбола почти год из-за допинг-теста

В организме обнаружили мельдоний, грозит дисквалификация до 4 лет

Проба Б тоже показала положительный результат

Вингер "Челси" Михаил Мудрик почти год остается вне профессионального футбола из-за положительного допинг-теста. В конце 2024 года в организме украинца обнаружили мельдоний, из-за чего ему грозит дисквалификация до четырех лет.

По словам журналиста Игоря Бурбаса, "игроку могли сделать инъекцию стволовых клеток, взяв соответствующие вещества от коровы. Именно это может быть оценено как смягчающее обстоятельство".

Как сообщает Football Insider, попадание вещества именно из коровы может существенно уменьшить срок дисквалификации, и он может быть меньше четырех лет. Сейчас официального вердикта еще нет.

Известно, что сторона Михаила запросила открытие пробы Б, которая, по данным различных СМИ, также оказалась положительной.

О персоне: Михаил Мудрик Михаил Петрович Мудрик родился 5 января 2001 года, Красноград, Харьковская область - украинский футболист, левый вингер лондонского "Челси" и сборной Украины. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 в составе сборной Украины U-21. В январе 2023 года "Шахтер" вел переговоры с лондонским "Арсеналом" о трансфере игрока. Клубы были близки к подписанию соглашения, но другой лондонский клуб - "Челси" - сделал лучшее предложение "Шахтеру". 15 января игрок подписал контракт с "Челси" до 2031 года, взяв 15 игровой номер. За этот трансфер "Челси" заплатил €70 млн + €30 млн в виде бонусов. Таким образом этот трансфер стал самым дорогим трансфером из украинской Премьер-лиги, самым дорогим зимним трансфером в английской Премьер-лиге, а также сделал Мудрика самым дорогим украинским футболистом, побив рекорд Андрея Шевченко, за которого тот же "Челси" в 2006 году заплатил почти 44 млн евро. Wikipedia

