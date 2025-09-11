Укр
"Украинский Месси": как юный украинец принес Барселоне первый титул ЧМ

Руслан Иваненко
11 сентября 2025, 21:33
Юный украинец показывает свой талант и становится автором "золотого" мяча финала клубного ЧМ.
Украинец Рыбак приносит историческую победу Барселоне в юношеском финале / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ФК Барселона

Кратко:

  • Украинский полузащитник Артем Рыбак забил решающий гол в финале ЧМ U-18
  • "Барселона" завоевала первый в истории титул чемпиона мира среди юношей
  • В турнире принимали участие 12 команд из шести стран, первый розыгрыш за шесть лет

Украинский полузащитник Артем Рыбак принес победу "Барселоне" в финале юношеского клубного чемпионата мира по футболу, забив решающий гол. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Нынешний турнир стал первым за шесть лет и отметился участием 12 команд из шести стран, которые были разделены на три группы. В полуфинал вышли четыре клуба: испанский "Реал" встретился с аргентинским "Расингом", а "Барселона" противостояла бразильскому "Палмейрасу". По итогам полуфиналов в финал пробились "Барселона" (2:2, 4:2 по пен.) и "Расинг" (2:1).

В решающей игре счет оставался ничейным до 69-й минуты, когда Артем Рыбак вышел один на один с вратарем соперников и забил победный гол. Благодаря этому "сине-гранатовые" впервые в истории получили титул чемпиона мира U-18, заменив на вершине турнира бразильский "Палмейрас".

Рыбак начинал карьеру в "Буковине" и донецком "Шахтере". После начала полномасштабного вторжения он переехал в Барселону, а в соцсетях его уже окрестили украинским Месси.

Артем Рибак
Артем Рыбак / Фото: Скриншот

Ранее Главред сообщал, что украинский форвард Владислав Ванат официально присоединился к испанской "Жироне", подписав контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало одной из рекордных покупок в истории каталонского клуба.

Также Александр Зинченко, который недавно присоединился к Ноттингем Форест, оказался в центре финансового скандала. Как сообщает The Sun, защитник сборной Украины проиграл суд и должен уплатить около 300 тысяч фунтов задолженности по корпоративному налогу.

Кроме того, легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказал критику в адрес игроков клуба перед матчем Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Зеленская в роскошном костюме покорила саммит первых леди

12:38

Почему Польша не применила 5 статью НАТО: эксперт объяснил хитрость Кремля

12:08

Почему 12 сентября запрещено переедание: какой церковный праздник

