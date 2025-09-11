"Украинский Месси": как юный украинец принес Барселоне первый титул ЧМ

Кратко:
- Украинский полузащитник Артем Рыбак забил решающий гол в финале ЧМ U-18
- "Барселона" завоевала первый в истории титул чемпиона мира среди юношей
- В турнире принимали участие 12 команд из шести стран, первый розыгрыш за шесть лет
Украинский полузащитник Артем Рыбак принес победу "Барселоне" в финале юношеского клубного чемпионата мира по футболу, забив решающий гол. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".
Нынешний турнир стал первым за шесть лет и отметился участием 12 команд из шести стран, которые были разделены на три группы. В полуфинал вышли четыре клуба: испанский "Реал" встретился с аргентинским "Расингом", а "Барселона" противостояла бразильскому "Палмейрасу". По итогам полуфиналов в финал пробились "Барселона" (2:2, 4:2 по пен.) и "Расинг" (2:1).
В решающей игре счет оставался ничейным до 69-й минуты, когда Артем Рыбак вышел один на один с вратарем соперников и забил победный гол. Благодаря этому "сине-гранатовые" впервые в истории получили титул чемпиона мира U-18, заменив на вершине турнира бразильский "Палмейрас".
Рыбак начинал карьеру в "Буковине" и донецком "Шахтере". После начала полномасштабного вторжения он переехал в Барселону, а в соцсетях его уже окрестили украинским Месси.
Смотрите момент забитого гола
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
