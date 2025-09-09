Укр
Скандал с танцами Усика: в команде боксера расставили все точки над "і"

Руслан Иваненко
9 сентября 2025, 20:09
Команда Усика объясняет, почему участие в танцах не повлияло на физическую форму и обязательный бой.
Усик
Команда Усика впервые дала официальный комментарий

Кратко:

  • Команда Усика объяснила скандальные танцы и ситуацию с титулом
  • Усик получил отсрочку на обязательный титульный бой

Украинский боксер Александр Усик мог потерять титул WBO и звание абсолютного чемпиона мира из-за участия в танцевальных мероприятиях с Иво Бобулом и Надеждой Дорофеевой, сообщает Ready to Fight. Противники спортсмена обвиняли его в симуляции травмы, однако команда Усика впервые прокомментировала эти обвинения.

Комментарий команды Усика

Директор промоутерской компании Usyk 17 Promotions Сергей Лапин отметил:

"19 июля 2025 года Александр Усик в третий раз за 14 месяцев провел титульный бой и снова стал абсолютным чемпионом мира. Эти победы дались ценой огромной дисциплины, самоотдачи и изнурительных лагерей - первый из которых длился почти девять месяцев из-за переноса даты боя. Такая нагрузка требует правильной и достаточно длительной реабилитации."

Скандальные танцы не вредят подготовке

Он также добавил, что скандальные танцы нельзя сравнивать с подготовкой к бою: "Поэтому заявления о симуляции выглядят смешно. Усику не предписан постельный режим, ему разрешено участие в благотворительных спортивных активностях и умеренная физическая нагрузка. Но очевидно, что танцы или участие в ивентах - это совсем не то же самое, что трехмесячная подготовка к титульному бою."

Возвращение Усика на ринг

Лапин также подтвердил возвращение Усика на ринг и обязательную защиту титула: "Александр заслужил на восстановление. И после него болельщики снова увидят его на ринге - готовым к новым большим боям. Сейчас наша команда рассматривает новые возможности и новую интересную локацию для организации боя за звание абсолютного чемпиона мира. А пока желаем успеха Джозефу Паркеру и Фабио Уордли - пусть победит сильнейший."

Ранее Главред сообщал, что Усик попал в десятку самых богатых боксеров мира. Основным фактором повышения спортсмена в рейтинге стали гонорары за последние поединки.

Напомним, что украинский форвард Владислав Ванат официально присоединился к испанской "Жироне", подписав контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало одной из рекордных покупок в истории каталонского клуба.

Напомним, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в ближайшее время может столкнуться с необходимостью отказаться от одного из своих поясов.

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Александр Усик новости бокса
"Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

13:45

Цены взлетели до исторического максимума - какой вид мяса рекордно подорожал

13:44

Продажи упали более чем вдвое: Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику

