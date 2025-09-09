Скандал с танцами Усика: в команде боксера расставили все точки над "і"

Кратко:
- Команда Усика объяснила скандальные танцы и ситуацию с титулом
- Усик получил отсрочку на обязательный титульный бой
Украинский боксер Александр Усик мог потерять титул WBO и звание абсолютного чемпиона мира из-за участия в танцевальных мероприятиях с Иво Бобулом и Надеждой Дорофеевой, сообщает Ready to Fight. Противники спортсмена обвиняли его в симуляции травмы, однако команда Усика впервые прокомментировала эти обвинения.
Комментарий команды Усика
Директор промоутерской компании Usyk 17 Promotions Сергей Лапин отметил:
"19 июля 2025 года Александр Усик в третий раз за 14 месяцев провел титульный бой и снова стал абсолютным чемпионом мира. Эти победы дались ценой огромной дисциплины, самоотдачи и изнурительных лагерей - первый из которых длился почти девять месяцев из-за переноса даты боя. Такая нагрузка требует правильной и достаточно длительной реабилитации."
Скандальные танцы не вредят подготовке
Он также добавил, что скандальные танцы нельзя сравнивать с подготовкой к бою: "Поэтому заявления о симуляции выглядят смешно. Усику не предписан постельный режим, ему разрешено участие в благотворительных спортивных активностях и умеренная физическая нагрузка. Но очевидно, что танцы или участие в ивентах - это совсем не то же самое, что трехмесячная подготовка к титульному бою."
Возвращение Усика на ринг
Лапин также подтвердил возвращение Усика на ринг и обязательную защиту титула: "Александр заслужил на восстановление. И после него болельщики снова увидят его на ринге - готовым к новым большим боям. Сейчас наша команда рассматривает новые возможности и новую интересную локацию для организации боя за звание абсолютного чемпиона мира. А пока желаем успеха Джозефу Паркеру и Фабио Уордли - пусть победит сильнейший."
Спорт - новости по теме
Ранее Главред сообщал, что Усик попал в десятку самых богатых боксеров мира. Основным фактором повышения спортсмена в рейтинге стали гонорары за последние поединки.
Напомним, что украинский форвард Владислав Ванат официально присоединился к испанской "Жироне", подписав контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало одной из рекордных покупок в истории каталонского клуба.
Напомним, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в ближайшее время может столкнуться с необходимостью отказаться от одного из своих поясов.
Читайте также:
- Мбаппе выделил ключевого игрока: кто из сборной Украины привлек внимание звезды "Реала"
- Следующий бой Усика обещает интригу: в команде боксера назвали неожиданного соперника
- Украинский футболист оказался в центре финансового скандала - о чем идет речь
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред