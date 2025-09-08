Следующий бой Усика обещает интригу: в команде боксера назвали неожиданного соперника

Команда Усика подтверждает возможность боя по правилам ММА и оценивает шансы на поединок.

Усик готовится к возможному бою с Джейком Полом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk/photos

О главном:

Сергей Лапин подтвердил планы рассмотреть бой Усика и Пола

Возможный поединок может состояться по правилам ММА

Александр Усик может провести бой с Джейком Полом в 2026 году. Об этом сообщил директор команды украинского боксера Сергей Лапин. По его словам, сейчас блогер и шоумен, который начал профессиональную карьеру в боксе, готовится к следующему поединку.

"Джейк Пол в ближайшее время снова выйдет на ринг. А потом мы увидим. Думаю, в 2026 году мы можем рассмотреть вариант с боем по правилам в ММА", - отметил Лапин в комментарии SecondsOut. видео дня

Выставочные бои Джейка Пола

Недавно Джейк Пол согласился провести выставочный бой против Джеревонты Дэвиса. Напомним, что в ноябре прошлого года американец одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

Последний бой Усика

Свою последнюю встречу на ринге Александр Усик провел в ночь на 20 июля против Даниэля Дюбуа, завоевав титул двукратного абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Экспертное мнение относительно боя

Бывший боец UFC Дэн Харди прокомментировал возможный поединок Александра Усика и Джейка Пола в формате смешанных единоборств. По его словам, Усик обладает всеми качествами, чтобы эффективно выступить в октагоне.

"Он достаточно эксцентричен, чтобы попробовать свои силы в ММА. Усик - чрезвычайно интересный боксер, который органично впишется в смешанные единоборства", - отметил Харди.

Эксперт подчеркнул, что Джейк Пол будет иметь серьезные проблемы: "У него слабые навыки борьбы, поэтому он будет вынужден оставаться в стойке. Усик - умный спортсмен с отличной работой ног и техникой, он не позволит сопернику приблизиться".

Ранее Главред сообщал, что Усик попал в десятку самых богатых боксеров мира. Основным фактором повышения спортсмена в рейтинге стали гонорары за последние поединки.

Кроме того, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинского боксера и абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика пройти медицинское обследование.

Напомним, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в ближайшее время может столкнуться с необходимостью отказаться от одного из своих поясов.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

