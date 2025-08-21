Футболист киевского "Динамо" Максим Брагару впервые стал отцом: первые фото

Максим Брагару сообщил о том, что стал мамой мальчика, которого назвал Дмитрий.

Футболист киевского Динамо стал отцом / Коллаж Главред, фото Instagram/bragaru_45

Украинский футболист, полузащитник киевского "Динамо" Максим Брагару впервые стал отцом.

Об этом счастливый отец сообщил на своей странице в Instagram.

Максим Брагару сообщил о рождении сына / Фото Instagram/ bragaru_45

19 августа он рассказал о том, что у него родился сын. "Дмитрий Максимович Брагару", - написал спортсмен.

Максим Брагару сообщил о рождении сына / Фото Instagram/ bragaru_45

Максим Брагару сообщил о рождении сына / Фото Instagram/ bragaru_45

О персоне: Максим Брагару Максим Брагару - украинский футболист, полузащитник киевского "Динамо". По итогам сезона 2020/21 "Черноморец" добился возвращения в Премьер-лигу, а руководство клуба перед стартом нового сезона заключило с полузащитником новый контракт. Впервые в Премьер-лиге Украины Максим Брагару сыграл 25 июля 2021 года в поединке против черниговской "Десны".

