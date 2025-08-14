Укр
Читать на украинском
Жены украинских футболистов: одна другой горячее

Алена Кюпели
14 августа 2025, 16:02обновлено 14 августа, 16:57
65
Как выглядят жены украинских футболистов и чем они занимаются, пока их мужья гоняют мяч.
Жена украинских футболистов
Жена украинских футболистов / Коллаж Главред, фото Instagram/angelina.zabarna, darina.cheberko

Жен футболистов можно по-праву считать отдельной кастой. Успешные ухоженные красотки с гордостью вышагивают рядом со своими звездными спортсменами.

Длинноногие модели в дорогих украшениях и сами являются украшениями для своих мужей. А те, в свою очередь, подчеркивая особенный статус своих женщин, спешат еще больше одарить их дорогими подарками.

Они часто позируют в дорогих украшениях, носят дорогие сумки и бредовую одежду.

видео дня

Их не редко можно увидеть в шикарнейшей форме на самых дорогих курортах мира.

Главред и в свою очередь решил полюбоваться женами футболистов и рассказать своему читателю, кто есть кто.

Анастасия Лунина, жена голкипера мадридского "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина

По образованию Анастасия Лунина — дизайнер и архитектор. Она окончила Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара.

С мужем Анастасия Лунина познакомилась не на матче, а в Интернете. Начали они встречаться в 2015 году, а мужем и женой стали в марте 2021 года. Интересно, что она старше Андрея Лунина на 4 года.

Жена футболиста Лунина
Жена футболиста Лунина / Фото Instagram/a.nastasica
Жена футболиста Лунина
Жена футболиста Лунина с мужем / Фото Instagram/a.nastasica

Ангелина Забарная, жена футболиста Ильи Забарного

Ангелина Забарная родилась 13 июня 2002 года в Хмельницком. Ей 23 года.

В детские годы Ангелина вместе с мамой переехала в столицу. Там семья некоторое время жила с известным телеведущим Андреем Джеджулой, который стал ее отчимом.

Ангелина Забарная - жена Ильи Забарного
Ангелина Забарная - жена Ильи Забарного / Фото Instagram/angelina.zabarna

По образованию Забарная - филолог иностранных языков. Она окончила филологический факультет КНУ имени Тараса Шевченко.

Ангелина и Илья Забарные
Ангелина и Илья Забарные / Фото Instagram/angelina.zabarna

Виктория Миколенко, жена футболиста Виталия Миколенко

Украинский защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко женился на своей подруге Виктории Ассоровой.

Ассорова - уроженка оккупированного Крыма. Свадьба прошла в украинском посольстве в Лондоне. В 2025 году у них родилась дочь.

Виктория Миколенко недавно вышла замуж за своего супруга
Виктория Миколенко недавно вышла замуж за своего супруга / Фото Instagram/assorova_vi
Виктория Миколенко недавно вышла замуж за своего супруга
Виктория Миколенко недавно вышла замуж за своего супруга / Фото Instagram/assorova_vi

Чеберко Дарина, жена украинского футболиста американского "Коламбус Крю" Евгения Чеберко

Сама девушка называет себя парикхмахером-модельером. Дарина вместе с мужем перебралась в США, где тот играет в МЛС.

Дарина Чеберко
Дарина Чеберко / Фото Instagram/darina.cheberko
Дарина Чеберко
Дарина Чеберко / Фото Instagram/darina.cheberko

Карина Тымчик, супруга защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Тымчика

Пара поженилась еще в 2020 году. Интересно, что они начали отношения, когда Тымчик играл в молодежном составе киевского "Динамо". В январе 2023 года у счастливых родителей родился сын.

Карина Тымчик
Карина Тымчик / Фото Instagram/ karinatymchyk

Карина Тымчик все время посвящает воспитанию общего с Александром сына – Тима. Девушка ведет свой мини-блог, где делится эпизодами из путешествий в ОАЭ, на Мальдивы и в другие экзотические страны.

Карина Тымчик
Карина Тымчик / Фото Instagram/ karinatymchyk

Анастасия Конопля, женаправого фулбека сборной Украины и донецкого Шахтера Ефима Конопли

Анастасия ведет популярный блог в Instagram, где за ее жизнью следит больше 10 тысяч человек.

Жена футболиста Конопли
Жена футболиста Конопли / Фото Instagram/ iamkotikk

Она также уделяет много времени разным видам спорта. На ее странице много тенниса и пилатеса.

Жена футболиста Конопли
Жена футболиста Конопли / Фото Instagram/ iamkotikk

Анна Матвиенко, жена Николая Матвиенко, защитника "Шахтера"

Жену Николая Матвиенко зовут Анна, они воспитывают дочь Марию. Анна родом из Донецка, она старше мужчины на 4 года. Она, в частности, занимается моделингом.

Анна Матвиенко жена Николая Матвиенко
Анна Матвиенко жена Николая Матвиенко / Фото Instagram/_annamatvienko_
Анна Матвиенко жена Николая Матвиенко
Анна Матвиенко жена Николая Матвиенко / Фото Instagram/_annamatvienko_

Отметим, ранее жена украинского футболиста Александра Зинченко, 29-летняя блогерша и журналистка Влада Седан показала, как они отпраздновали двойной день рождения своих дочерей - Леи и Евы.

Как ранее писал Главред, ранее жена украинского известного футболиста Владислава Кочергина – Карина Кочергина – поделилась, как проводит время на отдыхе. На своей странице в соцсетях она опубликовала фото, на которых похвасталась роскошным отпуском.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

футбол новости шоу бизнеса
