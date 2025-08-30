WBO требует от Усика срочно пройти медосмотр: в скандале замешана Дорофеева

WBO хочет, чтобы повторное обследование Усика было проведено до понедельника, 1 сентября.

Заявление WBO появилось после танцев Усика с Дорофеевой

Медицинская справка должна быть детальной и исчерпывающей

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинского боксера и абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе Александра Усика пройти медицинское обследование. Об этом сообщило издание Boxing Scene 29 августа.

В материале рассказали, что неожиданное заявление WBO появилось после того, как Усик в сети продемонстрировал танцы с благотворительного мероприятия, где на одной сцене танцевал с украинскими артистами Иво Бобулом и Надей Дорофеевой.

WBO хочет, чтобы повторное обследование Усика было проведено до понедельника, 1 сентября.

В письме, с которым ознакомилось издание Boxing Scene, глава чемпионского комитета WBO написал адвокату Усика, что "медицинская справка должна быть детальной и исчерпывающей, и должна удостоверять текущее состояние здоровья Усика, прогноз, предполагаемый срок выздоровления и любые другие подтверждающие медицинские доказательства".

В письме к боксеру также отметили, что в случае невыполнения запроса WBO будет вынуждена принять меры в соответствии с правилами и положениями организации.

Ранее Главред сообщал, что Усик попал в десятку самых богатых боксеров мира. Основным фактором повышения спортсмена в рейтинге стали гонорары за последние поединки.

Также украинская спортсменка Ярослава Магучих неожиданно снялась с соревнований. Она сообщила тренеру причину, почему не может продолжать выступать.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

