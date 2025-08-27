Укр
На глазах жены: Усик устроил дикие танцы с Дорофеевой

Кристина Трохимчук
27 августа 2025, 12:58
На благотворительный вечер семьи Усиков собрался украинский бомонд.
Александр Усик, Надя Дорофеева
Александр Усик, Надя Дорофеева - вечеринка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева, Александр Усик

Коротко:

  • Семья Усиков пригласила на благотворительный вечер звезд украинского шоу-бизнеса
  • Что происходило на вечеринке

Жена украинского боксера Александра Усика организовала благотворительное мероприятие, кульминацией которого стал безумный танец чемпиона на сцене с Надеждой Дорофеевой.

Как сообщила Екатерина Усик в своем Instagram, гостей вечера должны были привлечь к помощи детям из Николаева, которые остались без родительской опеки.

"Благотворительный ужин в кругу семьи и друзей. Помогаем детям из Николаева, которые остались без родителей", - написала Екатерина в Stories.

Stories Екатерины Усик - благотворительный вечер
Stories Екатерины Усик - благотворительный вечер / фото: instagram.com, Екатерина Усик

На камерную вечеринку к Усик собрались сливки украинского шоу-бизнеса: от молодого дарования DREVO, который выступил со своим хитом "Смарагдове небо", и легенды украинской сцены Иво Бобула до Монатика и Надежды Дорофеевой.

Во время выступления Дорофеевой Усик ошарашил присутствующих своим танцем на сцене под песню "Смак-печаль". Напомним, что спортсмен уже демонстрировал свои танцевальные умения под песню "А я все плакала" на праздновании дня рождения дочери Елизаветы, однако сейчас перфоманс Усика вышел на новый уровень.

Надя Дорофеева, Александр Усик
Надя Дорофеева, Александр Усик - танец на сцене / Скрин из видео: instagram.com, a_dlgrd

Жена Александра также не осталась без внимания. Посетители мероприятия сняли, как Екатерина зажигала в сексуальном черном мини-платье с глубоким декольте под песню Монатика "ВЕЧЕРиНОЧКА" в украинской адаптации.

Катерина Усик
Екатерина Усик - танец под Монатика / Скрин с видео: instagram.com, Надя Дорофеева

В конце вечера Екатерина Усик сообщила, что собранные во время благотворительного ужина средства уже были переданы по назначению.

"Больше бы таких людей и мир был чуточку добрее", - написала жена боксера в своих Stories.

Ранее Главред сообщал, что Усик попал в десятку самых богатых боксеров мира. Основным фактором повышения спортсмена в рейтинге стали гонорары за последние поединки.

Также украинская спортсменка Ярослава Магучих неожиданно снялась с соревнований. Она сообщила тренеру причину, почему не может продолжать выступать.
О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Усик Надя Дорофеева Монатик новости шоу бизнеса
Как приготовить карпа без костей: единственный действенный метод от шеф-повара

05:00

Сигнал от Вселенной: удача улыбнется шести знакам зодиака 27 августа

04:30

Гороскоп на сентябрь 2025 для Весов: месяц обновления, энергии и важных событийВидео

