Усик попал в мировую десятку самых богатых боксеров: какое место занял украинец

Украинский боксер Усик обошел других известных спортсменов и занял значительную позицию среди самых богатых боксеров мира.

Усик получил внушительные гонорары за последние бои и стал единственным представителем Украины в рейтинге топ-10 боксеров / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Усик вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира

Его состояние оценивают в 165 миллионов долларов

Усик заработал на боях с Фьюри и Дюбуа

Александр Усик вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира. Украинский абсолютный чемпион мира по боксу получил значительные гонорары за последние поединки, сообщает GiveMeSport.

За последний год Усик провел три важных боя с британскими соперниками: дважды встречался с Тайсоном Фьюри и провел реванш против Даниэля Дюбуа. Эти поединки принесли украинцу солидный доход.

Единственный украинец в рейтинге

Стоит отметить, что среди представителей Украины в рейтинге самых богатых боксеров кроме Усика никого нет.

"Ни братья Кличко, ни Василий Ломаченко, ни Александр Гвоздик не попали в рейтинг, хотя заработали немалые средства за карьеру".

Глава рейтинга и позиция Усика

Возглавляет список американский боксер Флойд Мейвезер с состоянием в 400 миллионов долларов. Усик занял шестое место, его состояние оценивается в 165 миллионов долларов.

Рейтинг самых богатых боксеров мира:

Флойд Мейвезер - 400 млн долларов Джордж Форман - 300 млн долларов Сауль Альварес - 200 млн долларов Мэнни Пакьяо - 220 млн долларов Оскар Де Ла Хойя - 200 млн долларов Александр Усик - 165 млн долларов Тайсон Фьюри - 146 млн долларов Леннокс Льюис - 120 млн долларов Шугар Рэй Леонард - 120 млн долларов Джейк Пол - 100 млн долларов

Александр Усик / инфографика: Главред

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

