Усик попал в мировую десятку самых богатых боксеров: какое место занял украинец

- Усик вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира
- Его состояние оценивают в 165 миллионов долларов
- Усик заработал на боях с Фьюри и Дюбуа
Александр Усик вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира. Украинский абсолютный чемпион мира по боксу получил значительные гонорары за последние поединки, сообщает GiveMeSport.
За последний год Усик провел три важных боя с британскими соперниками: дважды встречался с Тайсоном Фьюри и провел реванш против Даниэля Дюбуа. Эти поединки принесли украинцу солидный доход.
Единственный украинец в рейтинге
Стоит отметить, что среди представителей Украины в рейтинге самых богатых боксеров кроме Усика никого нет.
"Ни братья Кличко, ни Василий Ломаченко, ни Александр Гвоздик не попали в рейтинг, хотя заработали немалые средства за карьеру".
Глава рейтинга и позиция Усика
Возглавляет список американский боксер Флойд Мейвезер с состоянием в 400 миллионов долларов. Усик занял шестое место, его состояние оценивается в 165 миллионов долларов.
Рейтинг самых богатых боксеров мира:
- Флойд Мейвезер - 400 млн долларов
- Джордж Форман - 300 млн долларов
- Сауль Альварес - 200 млн долларов
- Мэнни Пакьяо - 220 млн долларов
- Оскар Де Ла Хойя - 200 млн долларов
- Александр Усик - 165 млн долларов
- Тайсон Фьюри - 146 млн долларов
- Леннокс Льюис - 120 млн долларов
- Шугар Рэй Леонард - 120 млн долларов
- Джейк Пол - 100 млн долларов
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
