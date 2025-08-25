Укр
Усик попал в мировую десятку самых богатых боксеров: какое место занял украинец

Руслан Иваненко
25 августа 2025, 22:27
8
Украинский боксер Усик обошел других известных спортсменов и занял значительную позицию среди самых богатых боксеров мира.
Усик
Усик получил внушительные гонорары за последние бои и стал единственным представителем Украины в рейтинге топ-10 боксеров / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Кратко:

  • Усик вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира
  • Его состояние оценивают в 165 миллионов долларов
  • Усик заработал на боях с Фьюри и Дюбуа

Александр Усик вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира. Украинский абсолютный чемпион мира по боксу получил значительные гонорары за последние поединки, сообщает GiveMeSport.

За последний год Усик провел три важных боя с британскими соперниками: дважды встречался с Тайсоном Фьюри и провел реванш против Даниэля Дюбуа. Эти поединки принесли украинцу солидный доход.

видео дня

Единственный украинец в рейтинге

Стоит отметить, что среди представителей Украины в рейтинге самых богатых боксеров кроме Усика никого нет.

"Ни братья Кличко, ни Василий Ломаченко, ни Александр Гвоздик не попали в рейтинг, хотя заработали немалые средства за карьеру".

Глава рейтинга и позиция Усика

Возглавляет список американский боксер Флойд Мейвезер с состоянием в 400 миллионов долларов. Усик занял шестое место, его состояние оценивается в 165 миллионов долларов.

Рейтинг самых богатых боксеров мира:

  1. Флойд Мейвезер - 400 млн долларов
  2. Джордж Форман - 300 млн долларов
  3. Сауль Альварес - 200 млн долларов
  4. Мэнни Пакьяо - 220 млн долларов
  5. Оскар Де Ла Хойя - 200 млн долларов
  6. Александр Усик - 165 млн долларов
  7. Тайсон Фьюри - 146 млн долларов
  8. Леннокс Льюис - 120 млн долларов
  9. Шугар Рэй Леонард - 120 млн долларов
  10. Джейк Пол - 100 млн долларов
Александр Усик
Александр Усик / инфографика: Главред

Как сообщал Главред, украинская пауэрлифтерка Дарья Русаненко завоевала серебряную медаль Всемирных игр-2025 в экипировочном пауэрлифтинге среди женщин в супертяжелом весе.

Напомним, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завершила этап Бриллиантовой лиги в Лозанне без результата.

Кроме того, украинская сборная по художественной гимнастике выиграла первую медаль на чемпионате мира-2025. Украинки заняли третье место в командном первенстве.

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Александр Усик новости спорта новости бокса
Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

