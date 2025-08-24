Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Впервые за 10 лет: как украинские гимнастки поразили результатом на чемпионате мира

Руслан Иваненко
24 августа 2025, 15:43
132
Команда Украины установила исторический результат после изменения формата соревнований 2021 года.
Гимнастика
Сборная Украины продемонстрировала сильные выступления в индивидуальных и групповых упражнениях на ЧМ / Колаж: Главред, фото: скриншот, instagram.com/taisia_onofriichuk

Кратко:

  • Украина завоевала бронзу в командном первенстве на ЧМ-2025
  • Первая медаль Украины в командном зачете за 10 лет
  • Украинки выступали в индивидуальных и групповых упражнениях

Украинская сборная по художественной гимнастике выиграла первую медаль на чемпионате мира-2025. Украинки заняли третье место в командном первенстве, сообщает "Суспільне Спорт".

Групповые упражнения и финалы

Соревнования в групповых упражнениях, которые состоялись в предпоследний день чемпионата, определили участниц финала в отдельных дисциплинах - с пятью лентами и с тремя мячами и двумя обручами, а также призеров многоборья и командного первенства.

видео дня

Система подсчета командного первенства

Медали командного первенства определялись по сумме баллов в квалификации индивидуальных и групповых упражнений:

"Оценки за восемь индивидуальных выступлений (в случае Украины - по четыре от каждой гимнастки) и два - групповых", - отмечается в материале.

Результаты украинских гимнасток

  • В квалификации индивидуальных упражнений Онофрийчук и Карика набрали 227.35 балла. Украинки уступали Германии (234.7) и Болгарии (227.9).
  • В групповых упражнениях украинки заняли 13-е место в упражнении с пятью лентами (23.550 балла) и не прошли в финал.
  • В упражнении с тремя мячами и двумя обручами они получили 27.650 балла и вышли в финал отдельных упражнений в миксте.
  • В многоборье украинки заняли девятое место (51.200 балла).

Командное первенство и историческое достижение

Несмотря на то, что Германия и Болгария опередили Украину в зачете командного первенства, украинки удержали бронзовую награду. Это первая медаль Украины в командном первенстве за 10 лет и первая после изменения формата соревнований:

"Начиная с 2021 года, медалистки командного первенства определяются по сумме баллов в квалификации индивидуальных и групповых упражнений".

В целом это 11-я награда Украины в командном первенстве, и только однажды - в 2001 году - украинки завоевывали золото.

Другие новости спорта

Как сообщал Главред, украинская пауэрлифтерка Дарья Русаненко завоевала серебряную медаль Всемирных игр-2025 в экипировочном пауэрлифтинге среди женщин в супертяжелом весе.

Напомним, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завершила этап Бриллиантовой лиги в Лозанне без результата.

Кроме того легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказал критику в адрес игроков клуба перед матчем Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

медали гимнастика художественная гимнастика новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

17:21Фронт
Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

16:50Украина
Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

16:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

Последние новости

17:41

Гороскоп на завтра 25 августа: Овнам - подстава, Стрельцам - крупная прибыль

17:28

Откуда английский язык: как язык одного острова покорил мир

17:21

Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

16:52

Исчезновение пчел: ждет ли человечество катастрофу

16:50

Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
16:42

Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

16:39

Украина и Россия провели новый обмен пленными - кто вернулся домой

16:38

С известной украинской блогершей произошел несчастный случай в горах

16:18

Синоптик рассказал, вернется ли жара в Украину до конца лета

Реклама
15:43

Впервые за 10 лет: как украинские гимнастки поразили результатом на чемпионате мира

15:35

Путин может потерять возможность воевать дальше уже через пару месяцев – экспертВидео

15:30

Россияне попали в ловушку на "горячем" направлении: как сейчас действуют ВСУ

15:28

"Подарки" ко Дню Независимости: ВСУ ударили по многим регионам РФ, что стало цельюВидео

15:00

"Праздник нашей свободы": как украинские звезды поздравили Украину с Днем Независимости

14:44

Лавров разразился новым заявлением по встрече Зеленского и ПутинаВидео

14:36

Озимый чеснок этого не любит: садовод открыла секрет идеальной грядки на зимуВидео

14:35

Где ошибка на рисунке с закатом солнца: только единицы угадают

14:24

Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

14:07

Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард

13:46

Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

Реклама
13:42

Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

13:22

7 вещей для осени 2025: как создать безупречный гардероб

13:01

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

12:37

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

12:37

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:25

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

12:24

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

12:21

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

11:54

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпалоВидео

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

11:18

Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

11:13

Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло

11:06

США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

10:03

Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

10:02

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

10:00

"Тайно помогал Украине вместе с правительством": Екатерина Бужинская рассказала правду о своем муже-иностранцеЭксклюзив

09:57

Почему остановка войны - это будет решение не Путинамнение

09:09

Дроны "зажигают" российские тылы: беспилотники атаковали важный порт РФ и не толькоВидео

08:57

Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

Реклама
08:49

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Тельцам - тупик, Рыбам нужен совет

08:00

Украина получит от Трампа более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км – СМИ

07:10

Где три отличия между парнями, которые играют на волынке: лишь самые внимательные заметят

06:49

Смерть пропагандиста Вышинского: как приятель моей юности стал предателеммнение

05:30

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

04:35

10 слов, которые раздражают филологов: некоторые из них можно очень часто услышатьВидео

03:30

Красивые имена для кошек и котов разних окрасов и характеров: список для вдохновения

02:35

Почему коты сбрасывают вещи со стола: причина, о которой не знают хозяева

01:27

Резкий рост числа заболеваний COVID-19 летом: названы неожиданные причины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять