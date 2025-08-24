Впервые за 10 лет: как украинские гимнастки поразили результатом на чемпионате мира

Команда Украины установила исторический результат после изменения формата соревнований 2021 года.

Сборная Украины продемонстрировала сильные выступления в индивидуальных и групповых упражнениях на ЧМ / Колаж: Главред, фото: скриншот, instagram.com/taisia_onofriichuk

Кратко:

Украина завоевала бронзу в командном первенстве на ЧМ-2025

Первая медаль Украины в командном зачете за 10 лет

Украинки выступали в индивидуальных и групповых упражнениях

Украинская сборная по художественной гимнастике выиграла первую медаль на чемпионате мира-2025. Украинки заняли третье место в командном первенстве, сообщает "Суспільне Спорт".

Групповые упражнения и финалы

Соревнования в групповых упражнениях, которые состоялись в предпоследний день чемпионата, определили участниц финала в отдельных дисциплинах - с пятью лентами и с тремя мячами и двумя обручами, а также призеров многоборья и командного первенства.

Система подсчета командного первенства

Медали командного первенства определялись по сумме баллов в квалификации индивидуальных и групповых упражнений:

"Оценки за восемь индивидуальных выступлений (в случае Украины - по четыре от каждой гимнастки) и два - групповых", - отмечается в материале.

Результаты украинских гимнасток

В квалификации индивидуальных упражнений Онофрийчук и Карика набрали 227.35 балла. Украинки уступали Германии (234.7) и Болгарии (227.9).

В групповых упражнениях украинки заняли 13-е место в упражнении с пятью лентами (23.550 балла) и не прошли в финал.

В упражнении с тремя мячами и двумя обручами они получили 27.650 балла и вышли в финал отдельных упражнений в миксте.

В многоборье украинки заняли девятое место (51.200 балла).

Командное первенство и историческое достижение

Несмотря на то, что Германия и Болгария опередили Украину в зачете командного первенства, украинки удержали бронзовую награду. Это первая медаль Украины в командном первенстве за 10 лет и первая после изменения формата соревнований:

"Начиная с 2021 года, медалистки командного первенства определяются по сумме баллов в квалификации индивидуальных и групповых упражнений".

В целом это 11-я награда Украины в командном первенстве, и только однажды - в 2001 году - украинки завоевывали золото.

