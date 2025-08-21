"Сливают тренера": легенда Динамо жестко раскритиковала команду перед Лигой Европы

Сабо критикует игроков Динамо за безвольную игру и сомневается в их готовности к матчам Лиги Европы.

Йожеф Сабо подчеркивает, что Динамо ничем не превышает потенциал Маккаби Тель-Авив и имеет слабые места / Колаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/photo?fbid

Сабо критикует футболистов Динамо перед матчем Лиги Европы

Легенда считает, что команда не превосходит Маккаби Тель-Авив

Легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказал критику в адрес игроков клуба перед матчем Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив, сообщает "Украинский футбол".

По мнению Сабо, футболисты киевской команды демонстрируют неестественное поведение на поле и могут стремиться к отставке главного тренера Александра Шовковского. Сабо сравнил это с игрой "Динамо" против Пафоса в Лиге чемпионов.

"Иногда у меня складывается такое впечатление, что футболисты просто сливают Шовковского и поэтому так безвольно играют. Менять ли Шовковского? Я не хочу вмешиваться в эту тему. Он главный тренер и согласился на эту роль. Но то, что Шовковскому явно не хватает опыта, я могу сказать", - отметил Сабо.

Он также добавил, что "Динамо" ничем не превосходит "Маккаби" и не понятно, в каком компоненте команда может прибавить.

Как сообщал Главред, "Динамо" потерпело неудачный результат в матче квалификации Лиги чемпионов против Пафоса. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский остался недовольным игрой своих подопечных.

Напомним что, полузащитница женского клуба "Систерс" Ирина Майбородина получила желтую карточку во время матча чемпионата Украины против ковалевского "Колоса". Причиной стали эмоциональные высказывания на русском языке, сообщает "Суспільне Спорт".

Кроме того, "Шахтер" выразил недовольство судейством в матче второго тура УПЛ против "Карпат" (3:3), сообщает "Суспільне Спорт".

О персоне: Александр Шовковский Александр Владимирович Шовковский (род. 2 января 1975, Киев) - украинский футбольный тренер и бывший вратарь, большинство карьеры которого прошло в "Динамо" (Киев). Занимает 7-е место по количеству матчей за национальную сборную Украины. Один из четырех вратарей в истории, которые провели более 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Один из шести игроков, игравших в Лиге Европы после 40 лет. В еврокубках сыграл 144 матча, 44 из которых завершил "на ноль". Первый вратарь на чемпионатах мира, который не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006). Сейчас является главным тренером "Динамо" (Киев). wikipedia

