"Шахтер" потерял очки, но нашел виновного: какой спорный эпизод вызвал скандал

"Шахтер" готовится к Лиге Европы, продолжая борьбу после спорного матча против "Карпат" в УПЛ.

Игорь Краснопир приносит "Карпатам" ничью в сверхрезультативном матче с "Шахтером" / Колаж: Главред, фото: скриншот

"Шахтер" выразил недовольство судейством в матче второго тура УПЛ против "Карпат" (3:3), сообщает "Суспільне Спорт". После ничьей в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Панатинаикоса" (0:0), донецкая команда провела выездной поединок в чемпионате Украины против "Карпат", которые в стартовом матче сезона уступили "Полесью".

Ход матча и результат

"Горняки" открыли счет на 9-й минуте, но уже через 9 минут львовяне сравняли счет. В течение матча "Шахтер" дважды выходил вперед, однако удержать преимущество не удалось - на последних минутах Игорь Краснопир принес "Карпатам" ничью в результативной игре 3:3.

Спорный эпизод перед третьим голом

Противоречивым стал эпизод перед третьим голом "львов": Жан Педрозу в плотной борьбе отобрал мяч у защитника "Шахтера" Ефима Конопли и навесил в штрафную площадку, где Краснопир точно пробил головой. Судья Николай Балакин фола не зафиксировал.

Реакция "Шахтера"

В отчете "горняков" на официальном сайте отметили, что "на повторе было видно, что Педрозу нарушил правила на Конопли". Спортивный директор и экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна в Instagram также высказался о судействе, назвав засчитанный гол Краснопира спорным и заявил, что "ничего не меняется, та же история". Он также обратил внимание на эпизод на 69-й минуте, когда Марьян Швед упал в штрафной площадке "Карпат" после столкновения с Пабло Альваресом, но фола не было.

Позиция главного тренера Арды Турана

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран, комментируя матч, подчеркнул, что команда должна сосредоточиться на собственных ошибках в защите, а не обвинять судей в результате.

После двух туров УПЛ "Шахтер" набрал 4 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Следующий поединок команды состоится 14 августа в 21:00 по Киеву - это будет матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Панатинаикоса".

