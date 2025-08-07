Усик получает ультиматум от WBO: что стоит на кону

Президент WBO предупреждает о возможных санкциях в случае невыполнения Усиком требований организации.

Усик рискует потерять статус абсолютного чемпиона, если откажется от боя с Паркером / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

О главном:

Президент WBO требует обязательную защиту титула против Паркера

Невыполнение приведет к процедуре торгов за организацию боя

Усик может потерять статус абсолютного чемпиона

Александр Усик 19 июля в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Через пять дней WBO официально санкционировала поединок Усика с временным чемпионом мира по версии организации Джозефом Паркером, предоставив сторонам 30 дней для согласования деталей боя.

Президент WBO Густаво Оливери отметил обязательность этого поединка, сообщает World Boxing News:

"Я обязан соблюдать и последовательно выполнять нормативную базу, которая регулирует деятельность Всемирной боксерской организации. В этом случае Усик должен провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера", - отметил Оливери. Он добавил, что WBO уведомила об этом решении все стороны.

"Невыполнение этого требования приведет к вмешательству WBO для проведения процедуры торгов за право организации боя в соответствии с нашими положениями", - подытожил президент организации.

Если поединок с Паркером не состоится, Усик рискует лишиться пояса и потерять статус абсолютного чемпиона. Сейчас же основными претендентами на следующий бой украинца считаются Тайсон Фьюри и Джейк Пол.

Александр Усик / инфографика: Главред

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

