Усик получает ультиматум от WBO: что стоит на кону

О главном:
- Президент WBO требует обязательную защиту титула против Паркера
- Невыполнение приведет к процедуре торгов за организацию боя
- Усик может потерять статус абсолютного чемпиона
Александр Усик 19 июля в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Через пять дней WBO официально санкционировала поединок Усика с временным чемпионом мира по версии организации Джозефом Паркером, предоставив сторонам 30 дней для согласования деталей боя.
Президент WBO Густаво Оливери отметил обязательность этого поединка, сообщает World Boxing News:
"Я обязан соблюдать и последовательно выполнять нормативную базу, которая регулирует деятельность Всемирной боксерской организации. В этом случае Усик должен провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера", - отметил Оливери. Он добавил, что WBO уведомила об этом решении все стороны.
"Невыполнение этого требования приведет к вмешательству WBO для проведения процедуры торгов за право организации боя в соответствии с нашими положениями", - подытожил президент организации.
Если поединок с Паркером не состоится, Усик рискует лишиться пояса и потерять статус абсолютного чемпиона. Сейчас же основными претендентами на следующий бой украинца считаются Тайсон Фьюри и Джейк Пол.
Другие новости украинского спорта
Как сообщал Главред, Донецкий "Шахтер" уверенно начал еврокубковый сезон, разгромив финский "Ильвес" в первом матче квалификации Лиги Европы - 6:0.
Также бронзовый призер Олимпиады-2024 Михаил Кохан принес Украине первую медаль на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике, который стартовал 27 июня в Мадриде.
Кроме того,
Киевское "Динамо" потерпело неудачный результат в матче квалификации Лиги чемпионов против Пафоса. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский остался недовольным игрой своих подопечных.
Киевляне имели несколько реальных шансов открыть счет, но каждый раз не смогли реализовать голевые моменты у ворот киприотов.
Читайте также:
- "Шахтер" удивил тактикой: как "горняки" одержали яркую победу над "Бешикташем"
- "Это позор": Элина Свитолина пострадала после проигрыша в турнире
- Динамо проигрывает Пафосу: реакция Шовковского на незабитый гол Ваната разорвала сеть
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред