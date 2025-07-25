"Шахтер" удивил тактикой: как "горняки" одержали яркую победу над "Бешикташем"

"Бешикташ" зажал "Шахтер" в первые минуты, но украинцы сумели неожиданно открыть счет голом Алиссона.

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Арда Туран сделал неожиданное изменение в составе, доверив острие атаки Эгиналду вместо ожидаемого Элиаса / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

"Шахтер" победил "Бешикташ" в первом матче квалификации - 4:2

Алиссон сделал гол и два ассиста, Кевин оформил дубль

Матч завершился под давлением турецких фанов и нервной концовкой

Матч "Шахтера" начался с опозданием на час по сравнению с играми "Александрии" и "Полесья". Учитывая неутешительный ход событий в матчах александрийской и житомирской команд, почти все надежды возлагались именно на "горняков", чтобы хоть немного пополнить украинскую копилку очков в таблице коэффициентов, пишет "Sport.ua".

Арда Туран выставил, в общем, ожидаемый состав, однако вместо ожидаемого Элиаса на острие атаки вышел его соотечественник Эгиналду.

видео дня

Начало игры оказалось неожиданно сложным для "Шахтера": "Бешикташ" так зажал команду Турана, что дончане были вынуждены играть на отбой, а в атаке часто просто забрасывали мячи вперед без адреса.

На этом фоне гол "горняков" стал неожиданностью - на 7-й минуте Алиссон прорвался справа налево по линии штрафной, обыграл оппонентов и пробил так, что рикошет от защитника обманул Гюнока. Счет открыт - 0:1.

"Что делают турки, когда их план А проваливается? Правильно, начинают паниковать и впадают в отчаяние", - констатируют в "Sport.ua".

Более двадцати минут после гола "Бешикташ" находился в состоянии замешательства, который Алиссон завершил своей идеальной подачей справа, найденной для Эгиналду. Форвард в очередной раз доказал, что невысокий рост не мешает ему забивать головой.

Тэмми Абрахам сумел сократить отставание, хладнокровно реализовав пенальти, который "привез" Конопля, размахивая руками, в которые попал мяч.

Второй тайм начался так же, как и первый. Тренер "Бешикташа" Сульшер нашел нужные слова, но Дмитрий Ризнык демонстрировал мастерство и хладнокровие, неоднократно спасая партнеров. На 67-й минуте Алиссон оформил очередную голевую передачу, выкатив мяч на пустые ворота Кевину.

Казалось, "Шахтер" спокойно доведет матч до победы, однако в концовке пришлось волноваться: Жоао Марио сам разыграл атаку и при полной бездеятельности защиты дончан забил.

Окрыленные футболисты "Бешикташа" бросились сравнивать счет, а их болельщики прибегли к поддержке, забрасывая Ризныка различными предметами. За это "Шахтер" наказал соперника: Кевин получил ассист от Бондаренко и на 90+5 минуте точным ударом в правую девятку оформил дубль.

Итог матча - 4:2 в пользу "Шахтера". Это преимущество существенно повышает шансы украинской команды на выход в третий квалификационный раунд.

Другие новости украинского спорта

Как сообщал Главред, Донецкий "Шахтер" уверенно начал еврокубковый сезон, разгромив финский "Ильвес" в первом матче квалификации Лиги Европы - 6:0.

Кроме того, вечером 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся исторический боксерский вечер, главным событием которого стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен провести свой следующий бой против временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландца Джозефа Паркера.

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