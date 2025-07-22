Где и когда в Украине появился первый футбольный клуб - раскрыт неожиданный факт

О чем идет речь в материале:
- Какой первый футбольный клуб в Украине
- Какова история футбола в Украине
- Когда появился футбол в Украине
Многие считают, что футбол пришел в Украину уже в ХХ веке, но на самом деле первая команда появилась гораздо раньше - еще во времена Британской империи. О том, кто и где начал футбольную историю в Украине, рассказал в видео на YouTube профессиональный историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.
Главред выяснил, где и когда в Украине появился первый футбольный клуб.
Какая первая футбольная команда Украины
По словам историка, все началось не с Киева и не со Львова, как часто думают, а с юга страны - с порта Одесса.
"Первая футбольная команда на территории Украины была образована в 1878 году. Это была команда одесского британского атлетического клуба", - рассказывает Алферов.
Команду основали британские моряки, которые, прибывая в одесский порт, в свободное время играли в футбол. Именно они привезли игру на украинскую землю.
"Ее создали британские моряки, которые любили играть в футбол, выходя в порту Одесса", - отмечает эксперт.
Этот пример стал толчком: с того времени начали появляться и другие футбольные команды на территории Украины.
"Именно с того времени начали возникать и другие футбольные клубы", - добавляет историк.
Первый официально зафиксированный матч в истории Украины
Через 16 лет после появления первой команды произошло еще одно историческое событие - первый документально подтвержденный футбольный матч между двумя командами на территории Украины.
"Первый документально зафиксированный матч между двумя клубами состоялся в 1894 году в городе Львов", - отмечает Алферов.
Этот матч состоялся в Стрыйском парке во Львове 14 июля 1894 года между местным спортивным обществом "Сокол" и командой из Кракова.
Смотрите видео об истории украинского футбола:
"14 июля 1894 года во Львове в Стрыйском парке был сыгран первый матч между спортивным обществом Сокол и командой из Кракова", - говорит историк.
Формат игры был необычным, ведь матч длился всего 7 минут, потому что играли до первого гола. Но главное - первый гол в истории украинского футбола забила именно украинская команда.
"Матч длился всего-навсего 7 минут, ведь играли до первого гола. И первый гол забили украинцы", - подчеркивает Алферов.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
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