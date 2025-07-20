Когда в Украине появилось мороженое: историк удивил ответом

Вы узнаете:
- Какое мороженое сначала придумали украинские хозяйки
- Из чего делали мороженое на Масленицу
Мороженое - идеальный десерт для жарких дней. Многие думают, что появилось оно в Украине после европейских стран, хотя это не совсем так. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский историк Александр Алферов.
Главред узнал, что в Украине действительно началось массовое производство мороженого в 19 веке, после того как в Европе начали появляться различные рецепты этого десерта.
Но дело в том, что еще значительно раньше украинские хозяйки начали готовить эксклюзивное мороженое на Масленицу. Они делали фигурки из смеси сыра, сметаны, молока, меда и изюма.
Чтобы десерт замерз, его выставляли на всю ночь во двор, а на утро дети уже смаковали украинским мороженым.
Смотрите видео о том, когда украинцы начали есть мороженое:
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
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