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Когда в Украине появилось мороженое: историк удивил ответом

Анна Косик
20 июля 2025, 04:53
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Украинское мороженое несколько отличалось от традиционного.
Мороженое, Алферов
На какой праздник украинки готовили мороженое / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какое мороженое сначала придумали украинские хозяйки
  • Из чего делали мороженое на Масленицу

Мороженое - идеальный десерт для жарких дней. Многие думают, что появилось оно в Украине после европейских стран, хотя это не совсем так. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский историк Александр Алферов.

Главред узнал, что в Украине действительно началось массовое производство мороженого в 19 веке, после того как в Европе начали появляться различные рецепты этого десерта.

видео дня

Но дело в том, что еще значительно раньше украинские хозяйки начали готовить эксклюзивное мороженое на Масленицу. Они делали фигурки из смеси сыра, сметаны, молока, меда и изюма.

Чтобы десерт замерз, его выставляли на всю ночь во двор, а на утро дети уже смаковали украинским мороженым.

Смотрите видео о том, когда украинцы начали есть мороженое:

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О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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