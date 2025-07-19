О России еще никто не знал: где и кто придумал окрошку

Исторические факты открывают правду о том, чья национальная еда окрошка.

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Какая страна придумала окрошку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как давно придумали окрошку

Где на самом деле впервые появилась окрошка

Окрошка - идеальное летнее освежающее блюдо, авторство которого себе десятилетиями приписывает Россия. Однако на самом деле окрошка возникла тогда, когда России еще вообще не было.

Главред узнал, какая страна придумала окрошку. Об этом на YouTube-канале HappyBearFood рассказала блогер Татьяна Приймак. По ее словам, возникновение окрошки связывают с возникновением Киевской Руси.

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После акта крещения князь Владимир приказал раздать людям мед и квас. Вероятно, именно после этого квас и стал распространенным, поэтому вместе с черным хлебом и зеленым луком он стал основой для холодного супа.

Как известно, крещение Руси произошло в 988 году, а первое упоминание о Москве и только как о городе, датируется 1147 годом, в Ипатьевской летописи. Поэтому россияне никак не могли придумать окрошку.

При этом Приймак отметила, что до 20 века само название супа "окрошка" не было распространено. А с тех пор его начали так называть из-за способа нарезки ингредиентов - очень мелким кубиком.

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Об источнике: HappyBearFood HappyBearFood - украинский YouTube-канал, на котором блогер Татьяна Приймак рассказывает о простых, вкусных, понятных украинских и не только блюдах, а также делится интересными фактами из истории кулинарии.

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