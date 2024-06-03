Вот это настоящая окрошка: бомбический рецепт

Самое популярное первое блюдо в начале лета – это, конечно, окрошка, ведь она не только сытная, но и прекрасно освежает в жаркие дни. Предлагаем вам приготовить окрошку на заправке из минеральной воды и кефира.
Окрошка на кефире – удачный рецепт
Ингредиенты:
Зеленый лук
Укроп
Яйца – 2-3 шт.
Картофель – 2шт.
Редиска – 4-5 шт.
Свежий огурец
Куриное филе – половинка
Колбаса варенная – 200 г
Для заправки:
Горчица по вкусу
Сметана – 2 ст. л.
Кефир – 0,5 л
Минеральная вода
Лед
Зеленый лук и укроп мелко рубим.
Яйца сварите вкрутую и нарежьте на кубики, редиску и огурцы нарежьте соломкой.
Куриное филе отварите и нарежьте на кубики.
Колбасу также нарежьте на кубики. Подготовленные ингредиенты отправьте в общую миску.
Для заправки смешайте горчицу, сметану, кефир и залейте все ингредиенты, посолите по желанию.
Добавьте в окрошку минеральную воду, лед, перемешайте и готово.
При подаче окрошку можно дополнительно украсить зеленью. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить окрошку на кефире:
Кто такой igor_shpigunov1?
igor_shpigunov1 – транслирует свои видео в трех ведущих всемирно известных социальных сетях: TikTok, YouTube и Instagram. Новоиспеченный повар, которого многие считают профи, готовит блюда для фуд-контента по известным рецептам. А его творческий подход проявляется в том, что от каких-то ингредиентов он отказывается, в то же время добавляя что-то свое.
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