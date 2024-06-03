Вот это настоящая окрошка: бомбический рецепт

Чудесный рецепт окрошки, который понравится даже тем, кто не любит это блюдо.

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Летняя окрошка - удачный рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Самое популярное первое блюдо в начале лета – это, конечно, окрошка, ведь она не только сытная, но и прекрасно освежает в жаркие дни. Предлагаем вам приготовить окрошку на заправке из минеральной воды и кефира.

Окрошка на кефире – удачный рецепт

Ингредиенты:

Зеленый лук

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Укроп

Яйца – 2-3 шт.

Картофель – 2шт.

Редиска – 4-5 шт.

Свежий огурец

Куриное филе – половинка

Колбаса варенная – 200 г

Для заправки:

Горчица по вкусу

Сметана – 2 ст. л.

Кефир – 0,5 л

Минеральная вода

Лед

Зеленый лук и укроп мелко рубим.

Яйца сварите вкрутую и нарежьте на кубики, редиску и огурцы нарежьте соломкой.

Куриное филе отварите и нарежьте на кубики.

Колбасу также нарежьте на кубики. Подготовленные ингредиенты отправьте в общую миску.

Для заправки смешайте горчицу, сметану, кефир и залейте все ингредиенты, посолите по желанию.

Добавьте в окрошку минеральную воду, лед, перемешайте и готово.

При подаче окрошку можно дополнительно украсить зеленью. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить окрошку на кефире:

Кто такой igor_shpigunov1? igor_shpigunov1 – транслирует свои видео в трех ведущих всемирно известных социальных сетях: TikTok, YouTube и Instagram. Новоиспеченный повар, которого многие считают профи, готовит блюда для фуд-контента по известным рецептам. А его творческий подход проявляется в том, что от каких-то ингредиентов он отказывается, в то же время добавляя что-то свое.

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