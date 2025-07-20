Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира: в чем причина

В пятом раунде Усик отправил Дюбуа в нокдаун, а затем нокаутировал британца.

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Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Кратко:

Усик во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира

До реванша с Дюбуа WBO обязала Усика провести бой с Джозефом Паркером

В ночь на 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялось грандиозное боксерское шоу, главным событием которого стал реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец победил, но может потерять титул, пишет Sport.ua.

В пятом раунде Усик отправил соперника в нокдаун, а затем нокаутировал британца, досрочно завершив бой. Таким образом, украинец во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

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Однако триумф Усика может быть недолгим. Еще до реванша с Дюбуа WBO обязала Усика провести бой с Джозефом Паркером, но позволила временную отсрочку ради поединка за абсолют. Теперь же украинец должен обязательно встретиться на ринге с Паркером, иначе будет вынужден отдать титул WBO.

Похожая ситуация уже случалась после первого боя с Тайсоном Фьюри, когда Усик потерял пояс IBF из-за невозможности провести обязательную защиту.

Бой-реванш Усика против Дюбуа - что известно

Как сообщал Главред, вечером 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся исторический боксерский вечер, главным событием которого стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Опубликована краткая история, как прошел бой.

Суммарный гонорар за реванш Усик - Дюбуа составил более 200 миллионов долларов. Усик должен получить 65% от гонорара, то есть 132 миллиона долларов, что является рекордной суммой в карьере украинского боксера. То есть каждый раунд, если бы их было 12, приносил бы ему 11 миллионов долларов.

Стоит добавить, что Служба безопасности Украины обратилась к чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александру Усику в день боя-реванша с Даниэлем Дюбуа. В ведомстве выразили поддержку Усику.

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О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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