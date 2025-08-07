Динамо проигрывает Пафосу: реакция Шовковского на незабитый гол Ваната разорвала сеть

Кратко:
- Динамо проиграло Пафосу в квалификации Лиги чемпионов
- Ванат не реализовал момент при счете 0:0
- Шовковский эмоционально отреагировал на действия игрока
Киевское "Динамо" потерпело неудачный результат в матче квалификации Лиги чемпионов против Пафоса. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский остался недовольным игрой своих подопечных.
Киевляне имели несколько реальных шансов открыть счет, но каждый раз не смогли реализовать голевые моменты у ворот киприотов, сообщает 24 Канал.
Промах Ваната и реакция Шовковского
Во время одного из эпизодов на 41-й минуте форвард Владислав Ванат получил возможность удара после навеса с левого фланга, однако пробил мимо ворот. В сети появилось видео, на котором тренер Шовковский, обычно сдержанный, показывает кивком головы, как правильно надо было сыграть в этом моменте.
В конце матча нападающий Пафоса Андерсон Силва обыграл Владислава Дубинчака и забил победный гол. Теперь "Динамо" нужно выигрывать в ответном матче, который состоится 12 августа.
Что ждет Динамо дальше
"Если "бело-синие" пройдут Пафос, то в плей-офф Лиги чемпионов встретятся с победителем пары Лех - Црвена Звезда. В случае поражения - продолжат выступление в Лиге Европы, где сыграют с триумфатором пары Хамрун Спартанс - Маккаби Тель-Авив", - говорится в сообщении.
Видео реакции Шовковского на нереализованный момент
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .
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24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
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