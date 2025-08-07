Динамо проигрывает Пафосу: реакция Шовковского на незабитый гол Ваната разорвала сеть

Тренер киевлян показал, как следовало действовать в голевом эпизоде, и раскритиковал реализацию.

https://glavred.info/sport/dinamo-proigryvaet-pafosu-reakciya-shovkovskogo-na-nezabityy-gol-vanata-razorvala-set-10687763.html Ссылка скопирована

Динамо потеряло возможности забить и пропустило решающий мяч в конце матча / Колаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Динамо проиграло Пафосу в квалификации Лиги чемпионов

Ванат не реализовал момент при счете 0:0

Шовковский эмоционально отреагировал на действия игрока

Киевское "Динамо" потерпело неудачный результат в матче квалификации Лиги чемпионов против Пафоса. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский остался недовольным игрой своих подопечных.

Киевляне имели несколько реальных шансов открыть счет, но каждый раз не смогли реализовать голевые моменты у ворот киприотов, сообщает 24 Канал.

видео дня

Промах Ваната и реакция Шовковского

Во время одного из эпизодов на 41-й минуте форвард Владислав Ванат получил возможность удара после навеса с левого фланга, однако пробил мимо ворот. В сети появилось видео, на котором тренер Шовковский, обычно сдержанный, показывает кивком головы, как правильно надо было сыграть в этом моменте.

В конце матча нападающий Пафоса Андерсон Силва обыграл Владислава Дубинчака и забил победный гол. Теперь "Динамо" нужно выигрывать в ответном матче, который состоится 12 августа.

Что ждет Динамо дальше

"Если "бело-синие" пройдут Пафос, то в плей-офф Лиги чемпионов встретятся с победителем пары Лех - Црвена Звезда. В случае поражения - продолжат выступление в Лиге Европы, где сыграют с триумфатором пары Хамрун Спартанс - Маккаби Тель-Авив", - говорится в сообщении.

Видео реакции Шовковского на нереализованный момент

Другие новости украинского спорта

Как сообщал Главред, Донецкий "Шахтер" уверенно начал еврокубковый сезон, разгромив финский "Ильвес" в первом матче квалификации Лиги Европы - 6:0.

Также бронзовый призер Олимпиады-2024 Михаил Кохан принес Украине первую медаль на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике, который стартовал 27 июня в Мадриде.

Кроме того, Александр Усик во второй раз победил Даниэля Дюбуа в реваншевом бою 19 июля 2025 года и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Впрочем, на титулы украинского боксера уже претендуют другие спортсмены. По информации Boxing Scene, Усик может встретиться с неожиданным соперником.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред