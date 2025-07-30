Усик может получить неожиданного соперника: кто претендует на титул

Усик может получить неожиданного соперника после реванша с Дюбуа, ведь титулы украинского чемпиона уже интересуют других бойцов.

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Промоутеры готовятся к аукциону в августе, который определит организатора боя между Аджагбой и Санчесом за право встретить Усика / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Усик во второй раз победил Дюбуа и вернул титулы чемпиона

IBF планирует определить нового претендента на бой с Усиком

На август запланирован аукцион боя Аджагба - Санчес

Александр Усик во второй раз победил Даниэля Дюбуа в реваншевом бою 19 июля 2025 года и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Впрочем, на титулы украинского боксера уже претендуют другие спортсмены. По информации Boxing Scene, Усик может встретиться с неожиданным соперником.

IBF планирует определить следующего соперника Усика

Вскоре IBF планирует определить следующего оппонента для Усика. Организация намерена выставить на торги бой между Эфе Аджагбой и Фрэнком Санчесом, поскольку ранее стороны не смогли договориться о поединке.

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Аукцион боя Аджагба - Санчес

"Аукцион по бою Аджагба - Санчес запланирован на август 2025 года. Промоутер, который сделает наибольшую ставку, получит право на проведение поединка между нигерийцем и кубинцем", - говорится в сообщении.

Победитель этого боя получит шанс побороться с Александром Усиком за титул. Если же украинский чемпион решит завершить карьеру, триумфатор поединка сразится с Дереком Чисорой.

Александр Усик / инфографика: Главред

Бой-реванш Усика против Дюбуа

Как сообщал Sport.ua, триумф Усика может оказаться недолгим. Еще до реванша с Дюбуа WBO обязала Усика провести поединок с Джозефом Паркером, но временно разрешила отсрочить бой ради боя за абсолютное чемпионство. Сейчас украинец должен обязательно выйти на ринг с Паркером, иначе потеряет титул WBO.

Подобная ситуация уже случалась после первого боя с Тайсоном Фьюри, когда Усик потерял пояс IBF из-за невозможности провести обязательную защиту.

Другие новости украинского спорта

Как сообщал Главред, Донецкий "Шахтер" уверенно начал еврокубковый сезон, разгромив финский "Ильвес" в первом матче квалификации Лиги Европы - 6:0.

Кроме того, вечером 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся исторический боксерский вечер, главным событием которого стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Также бронзовый призер Олимпиады-2024 Михаил Кохан принес Украине первую медаль на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике, который стартовал 27 июня в Мадриде.

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О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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