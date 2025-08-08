УЕФА заплатила клубам из РФ 10,8 млн евро, но украинские остались без выплат – СМИ

УЕФА выплатила российским клубам 10,8 миллиона евро "солидарных" средств после их отстранения от европейских турниров в 2022 году.

Российские футбольные клубы получили более 10 миллионов евро от УЕФА после февраля 2022 года, тогда как пять украинских команд остались без материальной помощи. Причиной назвали якобы расположение украинских клубов в "зоне боевых действий". Об этом пишет издание The Guardian.

Отмечается, что УЕФА выплатила российским клубам 10,8 миллиона евро "солидарных" средств после их отстранения от европейских турниров в 2022 году из-за вторжения в Украину. В то же время "Черноморец" и "Реал Фарма" из Одессы, "Металлург" из Запорожья, "Феникс Мариуполь" и "Металлист 1925" из Харькова не получили этих денег.

УЕФА объяснила, что выплаты невозможны из-за требований банка в Швейцарии, который якобы учитывает географическое расположение клубов в "зоне военных действий". Директора украинских команд отметили, что эта формулировка не соответствует действительности, ведь война продолжается по всей территории Украины.

Отметим, что с 2022 по 2025 годы российские клубы получили миллионы евро:

3,3 млн в сезоне 2022/23;3,38 млн в 2023/24;4,22 млн в 2024/25;еще 6,2 млн было перечислено в сезоне 2021/22.

В общем, эти средства передаются клубам для поддержания конкурентного баланса в европейском футболе.

Как пишет издание, украинские команды в своем письме к президенту УЕФА Александеру Чеферину отметили, что дополнительная помощь сейчас критически важна, ведь многие болельщики воюют на фронте, а доходы клубов существенно уменьшились. В то же время в самой УЕФА официального объяснения разницы в подходах к российским и украинским командам не предоставили.

Стоит заметить, что несмотря на войну, Россия сохранила членство в организации, поскольку ее футбольный союз не отстранили. Более того, в комитете УЕФА по вопросам управления и комплаенса работает Полина Юмашева - дочь бывшего советника Путина и экс-супруга олигарха Олега Дерипаски.

В сентябре 2022 года УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины Александра Петракова за его слова о готовности стать к оружию против России. А уже в 2023 году организация пыталась вернуть сборную РФ к международным турнирам, но была вынуждена отказаться от этой идеи после протестов ряда национальных федераций.

Также в марте исполнительный комитет Украинской футбольной ассоциации заявил, что российские клубы продолжают получать рейтинговые очки УЕФА даже в те сезоны, когда были дисквалифицированы. Именно эти баллы влияют на количество команд страны в европейских соревнованиях. Хотя нынешний показатель России является самым низким за пять лет, критики считают, что он занижает реальный эффект дисквалификации.

Пока пресс-служба УАФ не комментировала материал The Guardian.

