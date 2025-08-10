УПЛ: "Шахтер" впервые в сезоне потерял очки, сыграв в "Карпатами"

Львовские "Карпаты" и донецкий "Шахтер" сыграли во Львове в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.

"Шахтер" впервые в сезоне потерял очки, сыграв в "Карпатами" / коллаж: Главред, фото: ФК "Шахтер", скриншоты

Кратко:

В первом тайме команды обменялись быстрыми голами

Во втором тайме команды показывали ровный футбол

В итоге ничья 3:3 и первая потеря очков для "Шахтера" в новом сезоне УПЛ

В воскресенье, 10 августа, состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" сыграл вничью с "Карпатами".

Встреча завершилась со счетом 3:3.

В первом тайме команды обменялись быстрыми голами: на мяч Невертона на 9-й минуте "львы" ответили классным выстрелом от Невеса. Впрочем, в середине 1-й половины игры Кауан Элиас снова вывел дончан вперед, на что "Карпаты" уже ничем не смогли ответить.

Во втором тайме команды показывали ровный футбол, "Карпаты" быстро смогли занести мяч в сетку ворот, однако гол Мирошниченко был отменен после просмотра VAR. За 13 минут до финального свистка Бруриньо все же сравнял счет, подарив надежду на ничью, но уже через 5 минут Алиссон в третий раз за игру вывел Шахтер вперед, пишет "Чемпион".

Казалось, что для "Карпат" все завершится поражением, однако подопечные Лупашко проявили характер и уже в компенсированное арбитром время в третий раз сравняли счет усилиями Краснопира. В итоге боевая ничья 3:3 и первая потеря очков для "Шахтера" в новом сезоне УПЛ.

"Карпаты" – "Шахтер": 3:3 (1:2)

Голы: 0:1 - 9 Невертон, 1:1 - 18 Невес, 1:2 - 23 Элиас, 2:2 - 77 Бруниньо, 2:3 - 82 Аллисон, 3:3 – 90+1 Краснопир

"Карпаты": Домчак, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Танда (Бруниньо, 46), Дамиан, Альварес, Чачуа (Федор, 85), Шах (Пауло Витор, 74), Костенко (Карабин, 74), Игорь Невес (Краснопир, 7)

"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Марлон (Глущенко, 62), Азаров, Грамм (Матвиенко, 78), Конопля, Судаков, Бондаренко, Педриньо (Швед, 46), Невертон (Очеретько, 62), Элиас (Алиссон, 62)

Предупреждения: 28 – Азаров, 45 – Конопля, 64 – Краснопир, 90+8 – Мирошниченко.

