Волосы будут расти быстрее уже через несколько недель: простой секрет наших бабушек

Специалисты советуют добавлять две капли этого средства просто в порцию шампуня во время мытья головы.

Что делать, чтобы волосы росли быстро и были здоровыми / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

Бьюти-специалисты поделились простым приемом, который помогает сделать волосы гуще и сильнее без дорогостоящих процедур. Речь идет о никотиновой кислоте - витамине, активизирующем микроциркуляцию крови в коже головы.

Когда кровообращение усиливается, волосяные фолликулы получают больше кислорода и питательных веществ, а это напрямую влияет на скорость роста и густоту волос. Несмотря на название, средство не имеет ничего общего с никотином и является абсолютно безопасным при правильном использовании, пишет ТСН.

Специалисты рекомендуют добавлять всего две капли никотиновой кислоты в порцию шампуня во время мытья головы. После легкого массажа в течение 1-2 минут витамин работает активнее, а уже через несколько недель можно заметить первые результаты: уменьшение выпадения и появление коротких новых волосков у пробора.

Легкое тепло или покраснение - нормальная реакция, но при сильном зуде или печении использование стоит прекратить. Эксперты отмечают: увеличивать дозу не нужно - двух капель достаточно, чтобы получить эффект и укрепить волосы без лишних затрат.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

