РФ тестирует "покровский сценарий": в WP предупредили о новой тактике захвата городов

Дарья Пшеничник
4 января 2026, 15:28
Кремль преувеличивает важность захвата Покровска, чтобы представить продвижение России на поле боя как неизбежное.
Покровск
РФ продемонстрировала новую схему захвата городов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Главное:

  • Падение Покровска не изменит ситуацию на фронте
  • РФ отрабатывает тактику "дроны + пехота"
  • Украине критически нужны средства противодействия БпЛА

Вероятный захват Покровска в Донецкой области не станет для России стратегическим прорывом, однако продемонстрирует опасную трансформацию ее подходов к ведению войны. Об этом сообщает The Washington Post, анализируя ситуацию вокруг города, где до вторжения проживало около 60 тысяч человек.

Аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос отмечает: даже если Покровск окажется под контролем РФ, это будет скорее символическая, чем реальная победа. Российские войска продвигались к городу почти два года, преодолев всего 40 километров от Авдеевки и заплатив за это огромным количеством техники и личного состава.

видео дня

По данным ISW, с начала операции против Авдеевки осенью 2023 года и до середины 2024-го российская армия потеряла на этом направлении более тысячи единиц бронетехники и не менее полутысячи танков - эквивалент пяти дивизий.

Несмотря на это, Кремль пытается подать возможный захват Покровска как доказательство "неизбежного" успеха. Эту риторику, по словам Барроса, частично перенимают и некоторые представители переговорной команды президента США Дональда Трампа.

После катастрофических потерь в технике Россия изменила подход: вместо массированных механизированных штурмов начала использовать малые пехотные группы, которые продвигаются за счет численности и инфильтрации.

Такой метод позволил российским войскам в октябре 2025 года захватить около 30 квадратных километров территории возле Покровска, но ценой до 25 тысяч убитых и раненых.

Баррос обращает внимание на опасную тенденцию: Россия отрабатывает новую схему наступления на украинские города.

  • Сначала - удары дронами, которые разрушают логистические узлы и транспортные артерии.
  • Затем - пехотные штурмы и диверсионные группы, пытающиеся прорвать оборону на истощенных участках.

Эта тактика, по словам аналитика, может создать серьезные угрозы для обороны так называемого "пояса крепостей" Донбасса - Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Если Украина потеряет возможность оперативно снабжать эти города, их оборона значительно усложнится.

Угроза для логистики уже реальна

В ноябре Украина была вынуждена временно остановить железнодорожное сообщение с Краматорском - предположительно, из-за активизации российских ударных БПЛА. Это, по мнению Барроса, свидетельствует, что РФ уже пытается масштабировать "покровскую" модель.

Что нужно Украине

Аналитик отмечает: чтобы сломать новую российскую тактику, Украине необходимо усилить борьбу с дронами и получить средства поражения на дистанции 60-100 км от линии фронта.

Однако ключевым фактором остается западная поддержка - артиллерия, ракеты, разведданные. Без этого, подчеркивает Баррос, остановить российское наступление будет чрезвычайно сложно.

Переговоры невозможны, пока продолжается наступление

Пока российские войска продолжают продвижение, Москва не заинтересована в реальных переговорах по завершению войны. Баррос считает, что дипломатические усилия администрации Дональда Трампа не будут иметь результата, пока наступление РФ не будет остановлено на поле боя.

Ситуация на фронте - детали от военного

В Донецкой области войска РФ наращивают штурмовую активность в районе Лимана, стремясь прорваться к важным оборонительным рубежам. Украинские защитники удерживают линии обороны и прилагают максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Война в Украине - последние новости

Недавно партизаны сообщили, что командиры оккупационной армии страны-агрессора России на Херсонском направлении забирают выплаты и бросают солдат в "ямы" за отказ идти на смертельный штурм.

Напомним, Главред писал, что в Донецкой области враг имеет продвижение в районе села Предтечино Краматорского района, которое расположено южнее Часового Яра.

Тем временем спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты зашли в Гуляйполе Запорожской области, однако украинские защитники продолжают удерживать позиции в городе.

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

