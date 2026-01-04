РФ тестирует "покровский сценарий": в WP предупредили о новой тактике захвата городов

Главное:
- Падение Покровска не изменит ситуацию на фронте
- РФ отрабатывает тактику "дроны + пехота"
- Украине критически нужны средства противодействия БпЛА
Вероятный захват Покровска в Донецкой области не станет для России стратегическим прорывом, однако продемонстрирует опасную трансформацию ее подходов к ведению войны. Об этом сообщает The Washington Post, анализируя ситуацию вокруг города, где до вторжения проживало около 60 тысяч человек.
Аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос отмечает: даже если Покровск окажется под контролем РФ, это будет скорее символическая, чем реальная победа. Российские войска продвигались к городу почти два года, преодолев всего 40 километров от Авдеевки и заплатив за это огромным количеством техники и личного состава.
По данным ISW, с начала операции против Авдеевки осенью 2023 года и до середины 2024-го российская армия потеряла на этом направлении более тысячи единиц бронетехники и не менее полутысячи танков - эквивалент пяти дивизий.
Несмотря на это, Кремль пытается подать возможный захват Покровска как доказательство "неизбежного" успеха. Эту риторику, по словам Барроса, частично перенимают и некоторые представители переговорной команды президента США Дональда Трампа.
После катастрофических потерь в технике Россия изменила подход: вместо массированных механизированных штурмов начала использовать малые пехотные группы, которые продвигаются за счет численности и инфильтрации.
Такой метод позволил российским войскам в октябре 2025 года захватить около 30 квадратных километров территории возле Покровска, но ценой до 25 тысяч убитых и раненых.
Баррос обращает внимание на опасную тенденцию: Россия отрабатывает новую схему наступления на украинские города.
- Сначала - удары дронами, которые разрушают логистические узлы и транспортные артерии.
- Затем - пехотные штурмы и диверсионные группы, пытающиеся прорвать оборону на истощенных участках.
Эта тактика, по словам аналитика, может создать серьезные угрозы для обороны так называемого "пояса крепостей" Донбасса - Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Если Украина потеряет возможность оперативно снабжать эти города, их оборона значительно усложнится.
Угроза для логистики уже реальна
В ноябре Украина была вынуждена временно остановить железнодорожное сообщение с Краматорском - предположительно, из-за активизации российских ударных БПЛА. Это, по мнению Барроса, свидетельствует, что РФ уже пытается масштабировать "покровскую" модель.
Что нужно Украине
Аналитик отмечает: чтобы сломать новую российскую тактику, Украине необходимо усилить борьбу с дронами и получить средства поражения на дистанции 60-100 км от линии фронта.
Однако ключевым фактором остается западная поддержка - артиллерия, ракеты, разведданные. Без этого, подчеркивает Баррос, остановить российское наступление будет чрезвычайно сложно.
Переговоры невозможны, пока продолжается наступление
Пока российские войска продолжают продвижение, Москва не заинтересована в реальных переговорах по завершению войны. Баррос считает, что дипломатические усилия администрации Дональда Трампа не будут иметь результата, пока наступление РФ не будет остановлено на поле боя.
Ситуация на фронте - детали от военного
В Донецкой области войска РФ наращивают штурмовую активность в районе Лимана, стремясь прорваться к важным оборонительным рубежам. Украинские защитники удерживают линии обороны и прилагают максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.
Война в Украине - последние новости
Недавно партизаны сообщили, что командиры оккупационной армии страны-агрессора России на Херсонском направлении забирают выплаты и бросают солдат в "ямы" за отказ идти на смертельный штурм.
Напомним, Главред писал, что в Донецкой области враг имеет продвижение в районе села Предтечино Краматорского района, которое расположено южнее Часового Яра.
Тем временем спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты зашли в Гуляйполе Запорожской области, однако украинские защитники продолжают удерживать позиции в городе.
Также стоит ознакомиться:
- Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ
- Путин умело манипулирует: в Politico оценили шансы завершения войны в 2026 году
- "Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине
Об источнике: The Washington Post
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред