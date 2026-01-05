Укр
Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда могут состояться пуски ракет

Руслан Иваненко
5 января 2026, 01:22обновлено 5 января, 04:46
Российская стратегическая авиация поднимается в воздух и приближается к возможным рубежам для ударов по Украине.
Крылатые ракеты, Ту-95
Эксперты предупреждают о вероятных ракетных пусках между 4 и 5 часами утра / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • РФ подняла Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 с трех аэродромов
  • Над Украиной находится около 33 ударных дронов "Герань/Гербера"
  • Самолеты держат южный курс и приближаются к возможным рубежам

В ночь на 5 января украинцев предупредили о возможной новой волне ракетных ударов со стороны России. Как сообщают мониторинговые каналы, РФ подняла в воздух стратегическую авиацию - бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Накануне также фиксировали активность пунктов управления стратегической авиации РФ.

Активность стратегической авиации РФ

Эксперты отмечают, что такая активность может свидетельствовать о подготовке к боевому вылету с целью нанесения ударов по территории Украины. В то же время окончательно подтвердить запуски ракет можно будет только ближе к утру - после приближения самолетов к пусковым рубежам.

Какие самолеты подняла Россия

По имеющимся данным, по состоянию на 00:54 зафиксирована группа стратегических бомбардировщиков, вылетевших с аэродромов "Белая", "Украинка" и "Оленья". Предварительно известно о:

  • три борта Ту-95МС с аэродрома "Белая";
  • три борта Ту-160 с аэродрома "Украинка";
  • два борта Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Вылет Ту-22М3 и уточнение маршрутов

Кроме того, в воздухе зафиксированы борта Ту-22М3. По информации аналитиков, по меньшей мере четыре самолета Ту-22М3 совершили вылет с аэродрома "Оленья", держат южный курс и летят вместе с группой Ту-95МС. Район их пребывания сейчас уточняется.

По состоянию на 02:56 в воздухе находится до восьми бортов Ту-95МС с аэродромов "Оленья" и "Белая", три самолета Ту-160 с аэродрома "Украинка" и четыре Ту-22М3 с аэродрома "Оленья".

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты которыми обстреляют Украину / Инфографика Главреда

Когда возможны ракетные пуски

Мониторинговые каналы отмечают, что в случае боевого вылета стратегическая авиация может выйти на пусковые рубежи ориентировочно между 4:00 и 5:00 утра.

Атака дронами по Украине

Также сообщается, что по состоянию на 00:43 над территорией Украины находится около 33 ударных беспилотников типа "Герань/Гербера". Их фиксируют в воздушном пространстве Харьковской, Полтавской, Черниговской, Киевской и Черкасской областей.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия может провести новый масштабный ракетно-дроновой удар по территории Украины уже этой ночью. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые источники.

Кроме того, в ночь на 5 января Россия осуществляет массированную атаку на Украину с применением ударных беспилотников и ракет. Причиной объявления воздушной тревоги стала угроза применения вражеских БПЛА типа "Шахед", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, что вечером 1 января российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. В результате атаки в городе произошли пожары.

Что известно о самолете Ту-95?

Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.

Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

