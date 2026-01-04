Дроны в небе, самолеты уже с ракетами: существует угроза массированного удара

https://glavred.info/war/drony-v-nebe-samolety-uzhe-s-raketami-vysokaya-ugroza-massirovannogo-udara-10729394.html Ссылка скопирована

Страна-агрессор Россия может провести новый масштабный ракетно-дроновой удар по территории Украины уже этой ночью. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые источники.

Аналитики отмечают о "высокой вероятности боевого вылета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 в течение ночи". Это свидетельствует о подготовке РФ к применению стратегической авиации и возможном ракетном обстреле.

По данным источников, также отмечены активные коммуникации пунктов управления стратегической авиации России.

Кроме того, "мониторинговые каналы сообщают о дополнительных пусках ударных беспилотников типа "Shahed-136" с востока и юго-востока". Продолжается подготовка к повторным и дополнительным пускам с пусковых участков.

