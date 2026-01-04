Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Российская армия продолжает попытки инфильтрации в Лиман, одновременно пытаясь обойти украинские позиции.

ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 21 ОМбр

Главное:

Российские оккупационные войска пытаются обойти украинские позиции

Обе стороны сталкиваются с серьезными логистическими трудностями

По словам начальника управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, на Лиманском направлении российские оккупационные войска пытаются обойти украинские позиции и проникнуть в город.

Ситуацию осложняют большие зоны боевой неопределенности и активное применение беспилотников, рассказал он в эфире Суспильного.

"Российская армия продолжает попытки инфильтрации в Лиман, одновременно пытаясь обойти украинские позиции вокруг города", - подчеркнул украинский военный.

Детали боев на Лиманском направлении

Он уточнил, что обе стороны сталкиваются с серьезными логистическими трудностями. Причиной этого являются значительные площади так называемой "серой зоны" и активное использование БПЛА, что затрудняет перемещение сил и обеспечения.

"С логистикой на Лиманском направлении есть проблемы для обеих сторон. Там большой "серяк", значительно больше, чем кажется на карте. Из-за активного проникновения БПЛА любая логистическая операция - это отдельная сложность", - пояснил представитель Объединенных сил.

/ Инфографика: Главред

Собеседник обратил внимание на то, что российские военные пытаются одновременно обойти Лиман и зайти непосредственно в населенный пункт, используя различные тактики давления. При этом РФ интересует выход с северного фланга в направлении Славянско-Краматорской агломерации, из-за чего этот отрезок фронта остается постоянно напряженным, однако россияне несут значительные потери и получают решительный отпор.

"Здесь уже все идет в ход, им это очень интересно, им очень интересен выход с северной стороны на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому это направление у них постоянно напряженное, но, опять же, они там хорошо получают по зубам", - добавил Трегубов.

Бои на востоке: данные военных

В последние дни российские медиа активно распространяют сообщения о якобы захвате города Родинское в Покровском районе. В украинской армии такие заявления расценивают как очередной элемент информационной кампании Кремля.

В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что по состоянию на 4 января обстановка в этом районе находится под контролем, а сам город Родинское продолжает оставаться под защитой Сил обороны Украины.

Ранее военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане. Украинские военные рассказали, что сейчас с оккупантами, которые пытались инфильтрироваться на окраины города.

Напомним, Главред писал, что Силам обороны Украины удалось улучшить тактическое положение в Купянске. Сейчас продолжается зачистка территории города от российских оккупантов.

Как сообщалось ранее, информация о "прорыве" РФ в районе города Лиман, что в Донецкой области, не соответствует действительности. Майор ВСУ, заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук сообщил, что эта информация не соответствует действительности и украинские подразделения отражают атаки противника.

