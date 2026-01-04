Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Алексей Тесля
4 января 2026, 17:36
231
Российская армия продолжает попытки инфильтрации в Лиман, одновременно пытаясь обойти украинские позиции.
Под угрозой большой город на востоке:
ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 21 ОМбр

Главное:

  • Российские оккупационные войска пытаются обойти украинские позиции
  • Обе стороны сталкиваются с серьезными логистическими трудностями

По словам начальника управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, на Лиманском направлении российские оккупационные войска пытаются обойти украинские позиции и проникнуть в город.

Ситуацию осложняют большие зоны боевой неопределенности и активное применение беспилотников, рассказал он в эфире Суспильного.

видео дня

"Российская армия продолжает попытки инфильтрации в Лиман, одновременно пытаясь обойти украинские позиции вокруг города", - подчеркнул украинский военный.

Детали боев на Лиманском направлении

Он уточнил, что обе стороны сталкиваются с серьезными логистическими трудностями. Причиной этого являются значительные площади так называемой "серой зоны" и активное использование БПЛА, что затрудняет перемещение сил и обеспечения.

"С логистикой на Лиманском направлении есть проблемы для обеих сторон. Там большой "серяк", значительно больше, чем кажется на карте. Из-за активного проникновения БПЛА любая логистическая операция - это отдельная сложность", - пояснил представитель Объединенных сил.

Лиман инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Собеседник обратил внимание на то, что российские военные пытаются одновременно обойти Лиман и зайти непосредственно в населенный пункт, используя различные тактики давления. При этом РФ интересует выход с северного фланга в направлении Славянско-Краматорской агломерации, из-за чего этот отрезок фронта остается постоянно напряженным, однако россияне несут значительные потери и получают решительный отпор.

"Здесь уже все идет в ход, им это очень интересно, им очень интересен выход с северной стороны на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому это направление у них постоянно напряженное, но, опять же, они там хорошо получают по зубам", - добавил Трегубов.

Бои на востоке: данные военных

В последние дни российские медиа активно распространяют сообщения о якобы захвате города Родинское в Покровском районе. В украинской армии такие заявления расценивают как очередной элемент информационной кампании Кремля.

В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что по состоянию на 4 января обстановка в этом районе находится под контролем, а сам город Родинское продолжает оставаться под защитой Сил обороны Украины.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане. Украинские военные рассказали, что сейчас с оккупантами, которые пытались инфильтрироваться на окраины города.

Напомним, Главред писал, что Силам обороны Украины удалось улучшить тактическое положение в Купянске. Сейчас продолжается зачистка территории города от российских оккупантов.

Как сообщалось ранее, информация о "прорыве" РФ в районе города Лиман, что в Донецкой области, не соответствует действительности. Майор ВСУ, заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук сообщил, что эта информация не соответствует действительности и украинские подразделения отражают атаки противника.

Другие новости:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Лиман Виктор Трегубов война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Гибель" командира РДК: Капустин сделал заявление после нашумевшей инсценировки

"Гибель" командира РДК: Капустин сделал заявление после нашумевшей инсценировки

18:27Украина
Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

17:36Украина
Сколько может стоить евро в 2026 году: появился неожиданный прогноз

Сколько может стоить евро в 2026 году: появился неожиданный прогноз

17:06Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Последние новости

18:34

Когда на самом деле надо убирать елку - названа важная дата в 2026 году

18:27

"Гибель" командира РДК: Капустин сделал заявление после нашумевшей инсценировки

18:11

Китайский гороскоп на завтра 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

17:43

Захват Мадуро США — тревожный звоночек для Кремля, — Le Monde

17:36

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
17:23

Где в Киеве живет мистика: от Лысой горы до Зеленого театра

17:13

Водителей призвали одеть носки на зеркала авто - какая причина

17:06

Сколько может стоить евро в 2026 году: появился неожиданный прогноз

17:05

Шуба за миллион: жена Александра Усика ошеломила скандальной обновкой

Реклама
16:32

Кто на самом деле контролирует Родинское: в ВСУ прокомментировали громкие заявления РФ

16:27

Фотообман времени: раскрыт секрет, почему предки выглядели старше в молодости

16:23

Как Россия стерла Черкесию: геноцид, о котором молчат учебники

16:12

Без этого аксессуара не обойтись в холода: как выбрать перчатки на зимуВидео

16:08

Цена подскочила на 17%: популярный напиток среди украинцев стремительно дорожает

16:06

Невозможно оторваться: готовим божественную намазку за 5 минут

15:42

ДНК без магии: что на самом деле стоит за генетическим кодом

15:35

Ожидается рост: стало известно, сколько Украина производит дальнобойных дронов

15:28

РФ тестирует "покровский сценарий": в WP предупредили о новой тактике захвата городов

15:10

В Украине массово отчисляют студентов из университетов: в чем причина

14:21

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

Реклама
14:16

Только эти китайские знаки зодиака будут самыми успешными в 2026 году

14:10

ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиковВидео

14:08

Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

13:51

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

13:39

Люкс без вкуса: что портит образ даже с дорогими брендами

13:21

Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет: что он там нашелФото

13:03

Не только с чесноком: почему сало кормило армии и летало в космос

13:00

"Надо все закончить": Цимбалюк сделал заявление про победительницу "Холостяка"

12:59

Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

12:57

План появился еще более 60 лет назад: почему во Львове на самом деле нет метроВидео

12:41

РФ готовит новое наступление: какой город Украины хочет захватить враг до февраля

12:05

"Проходит лечение из-за контузии": Витвицкая рассказала о службе жениха-воина

12:02

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:52

"Оснований ожидать мира нет": война завершится не в Украине - The Independent

11:50

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:44

Морозы до -20°C, снег и шквальный ветер: известна дата свирепого похолодания

11:21

В Киеве взорвалось авто возле жилых домов - есть пострадавшие

10:48

"Несколько раз сходились": бывшая Цимбалюка раскрыла их отношения

10:31

Путин перед сложным выбором: все сценарии для диктатора рискованны - The Times

10:25

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Реклама
10:15

"Без иллюзий": эксперт раскрыл, что на самом деле стоит за назначением Буданова

10:11

Победитель "Евровидения" Дамиано Давид объявил о помолвке — кто избранница

09:25

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:20

Почему 5 января нельзя выполнять домашнюю уборку: какой церковный праздник

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 января (обновляется)

08:49

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

08:40

Гороскоп на неделю с 5 по 11 января: Львы достигнут целей, Девам - решат проблемы

08:23

Венесуэла получила исполняющего обязанности президента – кто им стал

08:10

Кремль все меньше доверяет Кадыровумнение

07:44

Украина близка к миру, но один вопрос остается открытым - NYT

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять