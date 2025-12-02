ВСУ контратакуют и отбивают важные позиции на ключевом направлении - Сырский

Украинские защитники зачищают Купянск от российских оккупантов.

https://glavred.info/front/vsu-kontratakuyut-i-otbivayut-vazhnye-pozicii-na-klyuchevom-napravlenii-syrskiy-10720712.html Ссылка скопирована

Сырский рассказал о ситуации в районе Купянска / Коллаж: Главред, фото deepstatemap, facebook/CinCAFofUkraine

Главное:

ВСУ улучшили тактическое положение в Купянске

Украинские бойцы пытаются выбить врага к северу от города

Силам обороны Украины удалось улучшить тактическое положение в Купянске. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, сейчас продолжается зачистка территории Купянска от российских оккупантов, которые имеют "успехи" разве что в плоскости пропаганды.

видео дня

Сырский заявил, что ВСУ работают над тем, чтобы полностью выбить врага с плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где российские оккупанты пока сохраняют свое присутствие.

"Пообщался с личным составом. Восхищаюсь мужеством и профессионализмом наших воинов, которые демонстрируют исключительную стойкость и готовность уничтожать врага. Спасибо за ваш ратный труд!", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ также дал поручение обеспечить войска всем необходимым, в частности дополнительными средствами для усиления огневого поражения врага.

Купянск / Инфографика: Главред

Что происходит в Купянске - ответ ВСУ

Группировка объединенных сил сообщала, что ВСУ контролируют большую часть Купянска.

"Учитывая последние заявления в медиа, Группировка объединенных сил уполномочена заявить, что ситуация на Купянском направлении остается постоянной", - отметили бойцы.

По информации Группировки объединенных сил, большая часть города Купянск находится под контролем украинских войск. Отдельные группы российских захватчиков держатся в северных районах.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, российские оккупационные войска заявили об установлении российского флага в городе Покровск Донецкой области. По данным украинских военных речь идет о "картинке" для российской пропаганды о якобы контроле над городом.

Позже Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о захвате врагом Покровска, Волчанска и Купянска.

Тем временем украинский военный пишет, что ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции, которые ранее были захвачены врагом в Днепропетровской области.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред