ВСУ контратакуют и отбивают важные позиции на ключевом направлении - Сырский

Главное:
- ВСУ улучшили тактическое положение в Купянске
- Украинские бойцы пытаются выбить врага к северу от города
Силам обороны Украины удалось улучшить тактическое положение в Купянске. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, сейчас продолжается зачистка территории Купянска от российских оккупантов, которые имеют "успехи" разве что в плоскости пропаганды.
Сырский заявил, что ВСУ работают над тем, чтобы полностью выбить врага с плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где российские оккупанты пока сохраняют свое присутствие.
"Пообщался с личным составом. Восхищаюсь мужеством и профессионализмом наших воинов, которые демонстрируют исключительную стойкость и готовность уничтожать врага. Спасибо за ваш ратный труд!", - говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ также дал поручение обеспечить войска всем необходимым, в частности дополнительными средствами для усиления огневого поражения врага.
Что происходит в Купянске - ответ ВСУ
Группировка объединенных сил сообщала, что ВСУ контролируют большую часть Купянска.
"Учитывая последние заявления в медиа, Группировка объединенных сил уполномочена заявить, что ситуация на Купянском направлении остается постоянной", - отметили бойцы.
По информации Группировки объединенных сил, большая часть города Купянск находится под контролем украинских войск. Отдельные группы российских захватчиков держатся в северных районах.
Ситуация на фронте - новости по теме
Как писал Главред, российские оккупационные войска заявили об установлении российского флага в городе Покровск Донецкой области. По данным украинских военных речь идет о "картинке" для российской пропаганды о якобы контроле над городом.
Позже Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о захвате врагом Покровска, Волчанска и Купянска.
Тем временем украинский военный пишет, что ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции, которые ранее были захвачены врагом в Днепропетровской области.
Читайте также:
- 20 пунктов для мира - о чем договорилась Украина с США и как закончится война
- 12 часов без света: появились новые графики отключений на 3 декабря
- Перед важными переговорами с США: Путин вышел с угрозами в сторону Украины
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред