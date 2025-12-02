Укр
Войска РФ подняли российский флаг в Покровске - в ВСУ сделали заявление

Юрий Берендий
2 декабря 2025, 12:32
Попытки российский оккупационных войск показать якобы оккупацию Покровска заканчиваются значительными потерями для врага, продолжается зачистка, указали в ВСУ.
В ВСУ сделали заявление о поднятии флага РФ в Покровске

Российские оккупационные войска заявили об установлении российского флага в городе Покровск Донецкой области. По данным украинских военных речь идет о "картинке" для российской пропаганды о якобы контроле над городом. Об этом говорится в сообщении УВ "Восток" в Facebook.

Отмечается, что подразделения Сил обороны в зоне ответственности Группировки войск "Восток" за последние сутки отбили 106 атак врага. В Покровске продолжаются поисково-штурмовые операции и зачистка противника в городской застройке.

"Захватчики, воспользовавшись густым туманом, предприняли очередную попытку "флагофтыка" в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска. После этого они поспешно убежали, продолжается зачистка вражеских групп", - говорится в сообщении.

В ВСУ подчеркнули, что попытки оккупантов создать пропагандистскую картинку якобы контроля над городом приводят лишь к большим потерям среди их живой силы. Несмотря на сложные погодные условия, украинские бойцы продолжают воздушную разведку, корректировку и поражение вражеских групп.

В Мирнограде оборона удерживается стабильно - украинские силы сдерживают противника на подступах и уничтожают его подразделения. Для обеспечения войск в Покровске и Мирнограде уже налаживаются дополнительные логистические маршруты.

По предварительным данным, на этом направлении украинские воины ликвидировали 104 российских военных, из которых 81 - безвозвратно. Также уничтожено одиннадцать вражеских дронов и четыре автомобиля, еще два транспортных средства и одна артиллерийская установка повреждены. Всего в зоне ответственности УВ "Восток" за сутки российская армия потеряла 445 бойцов. Дополнительно уничтожено 586 беспилотников различных типов и 43 единицы другого вооружения и техники.

"Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 50 расчетов российских БпАК. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1261 огневую задачу", - резюмируют военные.

Какая ситуация в Покровске - мнение военного

Как писал Главред, в Покровске и дальше продолжается напряженное противостояние. Линия боев сейчас фактически проходит по железнодорожному пути. Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады Артем Прибыльнов в эфире Киев24.

По его словам, этот участок пути стал для врага серьезным препятствием. Открытая местность превратилась в опасную зону поражения, где украинские военные эффективно уничтожают силы противника штурмовыми действиями и управляемыми авиационными средствами.

"В Покровске очень много вражеской пехоты, ее постоянно уничтожают. Иногда это выглядит как очень жуткие картины", - отметил офицер.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Путин во время совещания с военным руководством РФ заявил, что страна якобы должна сформировать "зону безопасности" вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север". Это фактически может означать стремление расширить оккупацию на приграничные части Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Российские войска продолжают штурмы Покровска и Мирнограда в Донецкой области. Обстановка в области остается очень напряженной, но украинские защитники держат позиции. Об этом информирует проект DeepState.

Владимир Зеленский отметил, что украинские военные почти полностью вернули контроль над Купянском на Харьковщине, опровергнув заявления российской стороны о якобы захвате города.

Об источнике: Группировка войск "Восток"

Группировка войск "Восток" - это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на Восточном направлении страны.

