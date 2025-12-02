Укр
Европейский Центробанк отказался поддержать выдачу Украине €140 млрд из активов РФ - FT

Виталий Кирсанов
2 декабря 2025, 11:38
Страны ЕС должны предоставить государственные гарантии, чтобы распределить риск возврата "репарационного кредита".
Европейский центробанк отказался гарантировать репарационный кредит для Украины
Европейский Центробанк отказался гарантировать репарационный кредит для Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Кратко:

  • Финансисты боятся высокой инфляции в Европе
  • Еврокомиссия начала разработку альтернативных предложений

Европейский центральный банк отказался предоставить гарантии для выплаты "репарационного кредита" Украине на сумму 140 миллиардов евро, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами. Данное решение базируется на выводе, что предложение Еврокомиссии выходит за пределы мандата банка. Об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что страны ЕС должны предоставить государственные гарантии, чтобы распределить риск возврата "репарационного кредита". Но, по мнению представителей Европейской комиссии, страны-члены не смогут оперативно собрать необходимые средства. Поэтому они обратились в ЕЦБ с предложением выступить кредитором последней надежды для бельгийского Euroclear Bank. Но представители Европейского центрального банка отказали.

видео дня

Внутренний анализ Европейского Центробанка пришел к выводу, что предложение комиссии равнозначно предоставлению прямого финансирования правительствам, поскольку Центральный банк будет покрывать финансовые обязательства государств-членов.

Эта практика, которую экономисты называют "монетарным финансированием", запрещена в договорах ЕС, поскольку она может привести к высокой инфляции и потере доверия к регулятору.

По данным газеты, в ответ на позицию ЕЦБ Еврокомиссия начала разработку альтернативных предложений, которые бы обеспечили временную ликвидность для поддержки кредита в размере 140 млрд евро.

Как Украина может уничтожить экономику РФ - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду заявил, что критическая точка для экономики и энергетики России наступит, но для ее достижения Украине нужно не останавливаться в системных действиях по поражению инфраструктуры агрессора. По его словам, одноразовые точные удары дают эффект, но периодические паузы отодвигают момент экономического коллапса.

"Игра на понижение все время продлевает сроки существования российского колоса на глиняных ногах. Сейчас уже экономисты заговорили о том, что с помощью "печатного станка" Россия протянет не более года. Но год - это очень много, за год еще много воды вытечет", - подчеркнул Жданов.

Замороженные российские активы - новости по теме

Напомним, ранее Россия заявила, что готова разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. В то же время Кремль настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории.

Как сообщал Главред, ЕС планирует использовать замороженные российские активы для кредита Украине на 140 млрд евро. Кредит будет предоставлен траншами для обороны и бюджета, а возвращать его Киев будет после окончания войны и получения репараций от России.

Однако США отказались поддерживать план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Американские чиновники объяснили решение рисками для рынка и не взяли на себя никаких обязательств. В ЕС разочарованы, ведь ранее администрация Трампа призвала активнее задействовать российские средства.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Евросоюз война в Украине инфляция Центробанк кредиты война России и Украины
