Санкции против России: в ЕС придумали, как обойти вето Венгрии – Politico

Еврокомиссия предложила использовать замороженные российские средства для финансирования нового кредита для Украины.

В ЕС придумали, как обойти вето Венгрии в санкциях против РФ / Коллаж Главред

Кратко:

Кредит Украине должен предоставляться траншами

Украина вернет кредит только после того, как РФ завершит войну

В Европейском Союзе придумали способ, как обойти позицию Венгрии и снизить риск вето на продление санкций против России, пишет Politico.

"Предлагается изменить правила продления санкций с единогласного на квалифицированное большинство, чтобы снизить риск того, что Венгрия заблокирует процесс и вернет активы России", - говорится в статье. видео дня

Также издание отмечает, чо Европейская комиссия предложила использовать замороженные российские средства для финансирования нового кредита для Украины в размере 140 миллиардов евро. Идея была доведена до сведения столиц стран-членов в преддверии сегодняшней встречи послов ЕС, где они заложат основу для встречи европейских лидеров на следующей неделе в Копенгагене.

Кредит должен предоставляться траншами и использоваться для "оборонного сотрудничества", а также для поддержки текущих бюджетных потребностей Киева.

Согласно предложенному плану, Украина вернет кредит только после того, как Россия завершит войну и выплатит послевоенные репарации. В этом случае ЕС вернет средства бельгийской финансовой компании Euroclear, которая хранит эти активы.

Введут ли США санкции против России - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Дональд Трамп не стремится оказывать давление на Москву и в то же время избегает обострения в отношениях с Китаем. Об этом заявил дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По мнению эксперта, предложение Трампа к европейцам отказаться от энергетического сотрудничества с РФ скорее выглядит как попытка избежать собственных обещаний. Ведь перед саммитом на Аляске он угрожал Москве "адскими тарифами" в случае отказа прекратить войну.

"Однако после этой встречи Трамп не только не ввел санкции против России, но и фактически отказался от своего подхода, приняв российскую позицию", - отметил эксперт.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции против России - последние новости по теме

Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России, который нацелен, в частности, против финансового сектора. Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские правительства оказали давление на Дональда Трампа, призывая его усилить санкции против России. В ответ президент США сместил акценты и он призвал прекратить закупки российской нефти и ввести пошлины на импорт из Китая и Индии. По данным The Wall Street Journal, дипломаты подтверждают, что на этой неделе обсуждение нового пакета санкций ЕС против России отложили, чтобы найти варианты его усиления.

После телефонного разговора с Трампом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении активизировать совместные действия для повышения экономического давления на Россию.

Другие новости:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

