"Адские тарифы" Трампа: появился прогноз мощного удара по России

Президент США Дональд Трамп не хочет давить на Россию и не стремится обострять отношения с Китаем.

https://glavred.info/world/adskie-tarify-trampa-poyavilsya-prognoz-moshchnogo-udara-po-rossii-10699799.html Ссылка скопирована

США могут ввести новые санкции против РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Хары:

Трамп не хочет давить на РФ и не стремится обострять отношения с Китаем

США пытаются "решить" конфликт и достичь определенного мирного соглашения

Дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара прокомментировал вероятность введения США новых санкций против РФ.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, президент США Дональд Трамп не хочет давить на Россию и не стремится обострять отношения с Китаем.

видео дня

"То, что он недавно предложил европейцам - отказаться от энергетического сотрудничества с Россией, - выглядит скорее отговоркой, чтобы не делать того, что он сам обещал. Напомню, перед саммитом на Аляске он угрожал России "адскими тарифами", если она не согласится прекратить военные действия. Однако после этой встречи Трамп не только не ввел санкции против России, но и фактически отказался от своего подхода, приняв российскую позицию", - отметил эксперт.

/ Инфографика: Главред

По его словам, речь идет не о поиске прекращения огня, а попытки сразу "решить" конфликт и достичь определенного мирного соглашения.

"Однако, по моему мнению, как в Украине, так и среди наших иностранных, в частности европейских партнеров, понимают: это невозможно. Ведь с той Россией, которая существует сейчас и с тем руководством, которое есть, мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией не будет", - добавил Хара.

Смотрите видео - интервью Александра Хары:

Санкции против РФ: мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Андрей Новак отметил, что Украина чрезмерно полагается на санкционную политику США в отношении России, хотя на деле её влияние ограничено.

По его словам, объёмы торговли между США и Россией настолько малы, что прямые санкции Вашингтона не имеют значительного эффекта. Именно поэтому американская сторона предпочитает вводить косвенные ограничения, направленные на третьи страны — например, Китай и Индию.

Новак подчеркнул, что у США нет острой необходимости в российских энергоносителях, ведь они обладают собственными значительными запасами нефти и газа — ключевых экспортных товаров России. Поэтому даже жёсткие прямые санкции со стороны США практически не повлияли бы на российскую экономику и остались бы малозаметными.

Тем не менее, он добавил, что при наличии политической воли Соединённые Штаты могли бы ввести более ощутимые меры давления, как прямого, так и косвенного характера.

Санкции против РФ: новости по теме

Ранее в Сенате пригрозили Путину. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп смог оказать влияние на диктатора РФ Владимира Путина, в результате чего тот согласился на личную встречу.

Как сообщал Главред, Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Напомним, ранее Дональд Трамп высказался о том, подействуют ли новые санкции на РФ. Россия может избежать санкций. Президент США сказал, что нужно сделать для этого.

Другие новости:

О персоне: Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред