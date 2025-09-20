Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

США приходят в упадок как великая сила. Они, конечно, не исчезнут с геополитической сцены, но уже не будут иметь такого влияния на события в мире, считает дипломат.

https://glavred.info/interview/vliyanie-ssha-umenshaetsya-tramp-ne-smozhet-diktovat-usloviya-kitayu-hara-10699565.html Ссылка скопирована

Си Цзиньпину выгодно прекратить спор США, но уступок Трампу не будет, считает эксперт / Коллаж Главред

Представитель МИД Китая Линь Цзянь предупредил Соединенные Штаты о решительном ответе, если страны НАТО введут пошлины на российскую нефть, которую активно закупает Китай. Примечательно, что заявление прозвучало накануне запланированных переговоров президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, где могут обсуждать вопрос так называемой тарифной войны двух государств, которая влияет на мировую экономику.

В интервью Главреду дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал, способен ли Китай пойти на военный ответ США, почему Европа осторожна с китайскими предложениями и почему Китай не заинтересован в давлении на Россию по завершению войны.

Почему, по вашему мнению, именно такая реакция была сейчас у Китая на предложение Соединенных Штатов по пошлинам на закупку российской нефти? Собственно, с чем это в первую очередь связано сейчас?

видео дня

Это связано со многими факторами. Начнем с того, что XXI век - это век противоборства Китая и Соединенных Штатов. США приходят в упадок как великая держава. Они, конечно, не исчезнут с геополитической сцены, но уже не будут иметь такого влияния на события, на формирование параметров работы международной системы, и возможности присутствовать в разных регионах мира и "проецировать свою мощь". Зато Китай, наоборот, набирает обороты и стремится, чтобы его экономическая и уже военная мощь конвертировалась в соответствующий геополитический статус. Это ключевой момент.

Второй момент: китайцы воздерживались во время голосования трех чрезвычайно важных для нас резолюций Генеральной Ассамблеи ООН - о территориальной целостности (2024 г.), о российской агрессии против Украины (2022 г.) и о параметрах мирного урегулирования в Украине (2023 г.) на основе международного права, прежде всего Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта.

Китай видит эту войну как фактически спровоцированную Западом - якобы нас тянули в НАТО, не учитывали "интересы" Российской Федерации. Китайцы постоянно заявляют, что они против "менталитета холодной войны" и блокового противостояния. Они выступают против НАТО в Европе не потому, что Альянс представляет угрозу для Китая, а потому, что США еще с предыдущих администраций пытались создавать новые альянсы и группировки, чтобы сдерживать растущую роль Китая, который довольно агрессивно начал вести себя еще с середины 2000-х годов.

Китай заявляет, что все вопросы должны решаться в рамках ООН, имея в виду Совет Безопасности ООН, где он сам является постоянным членом и может влиять на формат решений. Конечно, Пекин против любых санкций, которые вводят страны свободного мира против РФ за ее агрессию против Украины. К тому же невозможно принять санкции через Совет Безопасности, ведь Россия тоже имеет там право вето.

Далее идут чисто экономические интересы. Во-первых, Covid-19 подорвал китайскую экономику. Во-вторых, агрессивные действия Китая вызвали так называемый decoupling - отсоединение и уменьшение роли Китая в экономиках США и ЕС. С двузначных цифр роста ВВП Китай скатился до однозначных - сейчас это 5,3%, но в следующем прогнозируется еще меньше. А для сохранения политической стабильности в самой стране власти Китая вынуждены поддерживать население, которое массово вовлечено в промышленность и жизнь в больших городах. Во времена ковида жесткие локдауны уже вызвали невиданные до того протесты, что стало для режима очень тревожным сигналом.

В Китае серьезные проблемы с безработицей, особенно среди молодежи и выпускников вузов, которые не могут найти работу или работу с достойной оплатой. Добавляется и отток прямых иностранных инвестиций, вывод производств, ограничение доступа к западным технологиям, которыми Китай долго пользовался как официально, так и путем воровства. По оценкам международных организаций, масштабы краж американской интеллектуальной собственности составляют по меньшей мере 500 млрд долларов ежегодно.

Все это вызывает беспокойство Пекина: если США, ЕС и другие страны начнут вводить дополнительные санкции против Китая, это подорвет его планы по наращиванию экономической мощи и расширению влияния не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и за его пределами.

Есть и политическое измерение. Встречаясь с Путиным, Си Цзиньпинь заявил, что "то, что мы делаем, происходит раз в 100 лет", имея в виду переформатирование международной системы - вытеснение демократических стран и построение "многополярного мира". Но для Путина этот "многополярный мир" означает фактически три центра - США, Китай и Россия, а остальные - второстепенные игроки. Для Китая же желателен либо такой же формат, либо двухполярный мир (США-Китай), поделенный на "сферы влияния". Об этом прямо говорил Си Цзиньпинь на встрече с Джо Байденом в Сан-Франциско, где Си предлагал сферы влияния.

Итак, Китай поддерживает Россию. Он фактически открыто заявил то, что было понятно еще со времен незаконной аннексии Крыма: Китаю выгодно, чтобы Украина проиграла или, по крайней мере, образовался новый статус-кво, выгодный России. Все эти факторы - внутриполитические, экономические и геополитические - формируют нынешнюю позицию Китая: желание распространять свое влияние, формировать новую систему международных отношений, в которой его роль будет ведущей, и одновременно защищать своего младшего партнера - Российскую Федерацию.

Смотрите видео интервью Александра Хары Главреду о переговорах Китая и США:

Что на данном этапе Китай может считать "решительным ответом" на действия Соединенных Штатов и стран НАТО?

Прежде всего это экономическое измерение, поскольку существует взаимозависимость между Китаем и западными экономиками. Китай может прибегнуть к шагам, которые ударят по экономикам Запада. Это может быть ограничение поставок определенных товаров или ресурсов. Собственно, это уже происходит - в ответ на ограничение передачи Китаю современных технологий и компонентов (прежде всего речь идет о самых современных чипах, технологиях, связанных с квантовыми компьютерами и искусственным интеллектом) китайцы ограничили продажу Соединенным Штатам некоторых редкоземельных материалов. Китай контролирует до 80% добычи и переработки этих материалов. А они, как известно, нужны практически везде: от мобильных телефонов до F-35, атомных подводных лодок и любой другой электроники.

Кроме того, Китай может ограничивать поставки широкого спектра других товаров. Известно, что американское общество "подсело" на дешевые китайские товары. Если их поставка будет уменьшена, это повлечет рост стоимости жизни для рядовых американцев. А ухудшение их быта может вызвать политическую реакцию - прежде всего на выборах.

Я не думаю, что Китай пойдет на другие, тем более агрессивные действия, ведь он пока не готов к прямому противостоянию с Западом, даже в Индо-Тихоокеанском регионе, не говоря уже о других частях мира. Но к этому он готовится. В частности, Китай наращивает ядерный потенциал: к 2027 году планирует иметь около тысячи ядерных боезарядов и средств их доставки.

С точки зрения военно-морских сил, Китай уже превосходит США в Индо-Тихоокеанском регионе. И, думаю, определенным шоком для западных политиков и военных экспертов стало то, что они увидели на недавнем параде, посвященном завершению Второй мировой войны. Хотя эта история довольно противоречива: на самом деле не коммунистический Китай, а националистический Гоминьдан вел войну против Японии и стал одним из победителей. Не говоря уже о том, что именно представитель Гоминьдана подписывал капитуляцию Японии - коммунистов там точно не было.

Однако нынешняя власть КНР инструментализирует историю, так же как россияне присваивают Вторую мировую (или так называемую Великую отечественную войну) себе и заявляют, что именно "русские" победили, якобы даже без Украины или без США это могло произойти. Это - переписывание истории и использование ее в политических целях. Я бы сказал, что это еще один фронт противоборства Китая с западным миром.

Насколько европейские страны, учитывая ситуацию - и в Польше в частности, с налетами российских дронов, и вообще довольно резкой для Европы риторикой в отношении России, - готовы учитывать угрозы Китая?

В отличие от Соединенных Штатов, европейцы очень осторожно уменьшают свою зависимость от Китая. Получилось так, что весь экономический успех Европы долгое время базировался на трех опорах: доступе к технологиям, инвестициям и рынку США; на ресурсах, прежде всего энергетических, Российской Федерации; и на Китае как своеобразной глобальной фабрике.

После того, как Россия осуществила широкомасштабное вторжение в Украину, Европа ввела не только ограничительные меры (санкции), но и экспортный контроль. Была существенно снижена зависимость от российских энергоносителей, прежде всего Германией. В результате такая экономическая модель получила серьезный удар, и Европе пришлось искать компенсационные механизмы.

Одним из таких путей стало углубление сотрудничества с Китаем. До сих пор часть европейских политиков верит в ложную идею, что торговля может изменить политические режимы авторитарных стран и привлечь их к поддержке международного порядка, основанного на праве. Конечно, Европа может пострадать в случае торгового противостояния. Например, Польша уже отказалась открывать границу с Беларусью, а Беларусь фактически является воротами для китайских товаров в Европу.

Второй важный момент: пока нет соглашения или даже четких параметров такого соглашения между США и Китаем по тарифам. Это чисто двусторонняя история. Пока стороны только договорились о процедуре урегулирования вопроса с TikTok. Это компания, которую в США считают инструментом сбора данных об американских гражданах и распространения нарративов, вредящих демократии и американским интересам.

Поэтому посмотрим, как будут решены двусторонние вопросы, и уже тогда станет понятно, будут ли вводиться эти тарифы. Но очевидно, что Дональд Трамп не хочет давить на Россию и не стремится обострять отношения с Китаем. То, что он недавно предложил европейцам - отказаться от энергетического сотрудничества с Россией, - выглядит скорее отговоркой, чтобы не делать того, что он сам обещал.

Напомню, перед саммитом на Аляске он угрожал России "адскими тарифами", если она не согласится прекратить военные действия. Однако после этой встречи Трамп не только не ввел санкции против России, но и фактически отказался от своего подхода, приняв российскую позицию.

Речь идет не о поиске прекращения огня, а попытки сразу "решить" конфликт и достичь определенного мирного соглашения. Однако, по моему мнению, как в Украине, так и среди наших иностранных, в частности европейских партнеров, понимают: это невозможно. Ведь с той Россией, которая существует сейчас и с тем руководством, которое есть, мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией не будет.

Появилась информация Bloomberg о том, что Евросоюз все-таки рассматривает вопрос введения санкций против Индии и Китая - как раз на фоне угроз, звучавших от Трампа. Насколько сейчас вероятно, что Евросоюз действительно может прибегнуть к таким санкциям, учитывая то, что именно перед переговорами в ЕС отложили объявление 19-го пакета санкций.

Я надеюсь, что решение таки будет принято. С одной стороны, национальные интересы европейских стран диктуют необходимость доступа к дешевым ресурсам - это нужно для их экономик и граждан. Но с другой стороны, это выглядит как определенная шизофрения: они одной рукой дают Украине помощь (недостаточную, чтобы мы могли выиграть войну, хотя мы благодарны и за это) и обязуются поддерживать нас как минимум в течение следующего десятилетия, а другой рукой они продолжают покупать российскую нефть и сжиженный газ - напрямую или через посредников.

Например, те же индийцы перерабатывают российскую нефть и продают ее как собственную. В результате Россия получает нефтедоллары, которые позволяют ей продолжать войну. К этому стоит добавить еще и Турцию - крупнейшего потребителя российских энергоресурсов в нашем регионе. Она сократила закупку нефти из РФ из-за опасений санкций, но в то же время увеличила импорт и транспортировку российского газа в европейские страны.

Нельзя забывать и о Словакии и Венгрии. Они вопреки позиции ЕС отказываются расширять инфраструктуру для использования альтернативных источников энергии, в частности американских, которые могли бы заместить Россию на европейском рынке.

Поэтому я надеюсь, что Европа начнет действовать жестче. К тому же, ЕС довольно четко заявляет о своей позиции по Тайваню - громче всего это звучит от Чехии. Это вызывает нервную реакцию в Пекине, ведь Китай имеет разные, в том числе формальные, отношения с Тайванем. Очевидно, что не в интересах Европы усиливать Китай и давать ему карт-бланш на захват Тайваня. Потому что это вопрос не только самого острова, контроля над проливами и транзитом огромных объемов газа и нефти через Южно-Китайское море и Малаккский пролив. Это вопрос гегемонии Китая в Азии, а впоследствии - и в мире.

Доля Азии в мировом производстве растет колоссально. Если Китай физически будет контролировать пути поставок ресурсов и товаров, он сможет влиять на политику других государств. Со временем, консолидируя это влияние, Китай сможет постепенно уменьшать роль Запада и вредить национальным интересам Европы и США.

Если США и Китаю удастся договориться по тарифам, смогут ли Соединенные Штаты таким образом выдвинуть Китаю условия, чтобы тот надавил на Россию?

Нет, абсолютно. Как я уже сказал, мы имеем дело с относительным упадком Америки. Это не такой упадок, о котором писали коммунисты в 1917 году или российские националисты в 1991-м, но Соединенные Штаты перестали быть сверхдержавой в классическом смысле. Сверхдержава - это страна, которая способна устанавливать правила и заставлять их выполнять.

До 1991 года или сразу после распада Советского Союза американцы оставались такой силой. Сейчас же они могут диктовать условия только тогда, когда удается сформировать коалицию или использовать союзников. И это проблематично, ведь Трамп начал торговые войны прежде всего с ближайшими соседями - Мексикой и Канадой, затем с Европейским Союзом, и только потом - с геополитическими соперниками, например Китаем, или колеблющимися странами, например Индией.

В интересах Индии быть на стороне демократического мира, ведь у нее есть споры с Китаем, в том числе и территориальные. В то же время и Китай, и Индия опасаются доминирования друг друга в регионе, особенно из-за контроля Пекина над странами и ключевыми проливами, по которым поставляются ресурсы.

Поэтому США сегодня не могут диктовать условия. К тому же Китай официально подчеркивает свой суверенитет, считая, что слишком долго находился под давлением колониальных государств, и теперь происходит его "возрождение". Он не пойдет на уступки. Более того - в интересах Пекина, чтобы Запад (читай: Украина) не победил в войне. Ведь победа Украины будет означать, что любые агрессивные действия Китая против Тайваня встретят как минимум аналогичную реакцию мира: поддержку Тайваня и наложение санкций на Китай. В лучшем для нас и худшем для китайцев случае сохранится мировая система, основанная на правилах, которая будет ограничивать реализацию планов Си Цзиньпина и его окружения.

О персоне: Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред