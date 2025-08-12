Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Санкции "уничтожат Россию": в Сенате пригрозили Путину перед переговорами

Алексей Тесля
12 августа 2025, 16:05
848
Линдси Грэм допустил возможность обсуждения территориального обмена в рамках урегулирования.
Линдси Грэм, ВСУ
Линдси Грэм прокомментировал сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, 66-я ОМБр

Что известно:

  • Дональд Трамп смог оказать влияние на диктатора РФ Владимира Путина
  • Грэм заявил о намерении подготовить превентивные санкции против РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп смог оказать влияние на диктатора РФ Владимира Путина, в результате чего тот согласился на личную встречу.

В эфире Fox News он сказал, что одной из причин стало решение Трампа о продаже оружия странам Европы в поддержку Украины, что вызвало обеспокоенность у Путина.

видео дня

Кроме того, сенатор напомнил о введении дополнительных пошлин против Индии из-за продолжения импорта российской нефти. Это, по его мнению, стало тревожным сигналом для Кремля, ведь Индия — второй по объему покупатель российской нефти, что способствует финансированию российской армии.

"Именно поэтому Путин направляется на переговоры — мир через силу", — отметил Грэм, намекая на то, что давление со стороны США дало результат.

Он также допустил возможность обсуждения территориального обмена в рамках урегулирования конфликта, при этом подчеркнув: цель — не унизить Россию, а завершить войну "справедливо и с сохранением лица для обеих сторон".

Кроме того, Грэм заявил о намерении подготовить превентивные санкции, которые "уничтожат Россию", если Москва решится на новое вторжение в Украину.

Он подчеркнул, что в случае повторной агрессии ответственность за безопасность Украины должна взять на себя Европа, а также возможно участие "коалиции желающих", которая будет воевать плечом к плечу с украинской армией.

санкции
/ Инфографика: Главред

Санкции США: мнение эксперта

Политолог Владимир Фесенко в своей колонке на Главреде отметил, что Владимир Путин вряд ли примет ультимативные условия Дональда Трампа, однако не исключает закрытого формата переговоров с ним.

"Судя по всему, кулуарные контакты уже стартовали. Об этом, в частности, говорит заявление Трампа о визите Уиткоффа в Москву. Однако, учитывая жёсткую позицию Путина и то, что его прежние требования остаются неизменными, можно предположить: до конца года существенного прогресса в переговорах не произойдёт", — заявил Фесенко.

Тем не менее, эксперт сомневается, что в ближайшее время Запад введёт какие-либо жёсткие санкции против России.

Санкции - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Напомним, ранее Дональд Трамп высказался о том, подействуют ли новые санкции на РФ. Россия может избежать санкций. Президент США сказал, что нужно сделать для этого.

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 28 июля изменил условие ультиматума Кремлю. В частности, он заявил, что если через 10-12 дней Москва не заключит мир с Киевом, экономических партнеров России ожидают вторичные санкции.

Другие новости:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции против России Линдси Грэм война России и Украины Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

16:53Война
Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

16:52Война
Зеленский поручил упростить пересечение границы для части мужчин: кто в списке

Зеленский поручил упростить пересечение границы для части мужчин: кто в списке

16:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

Последние новости

17:21

Чем заменяли всем известный йогурт в СССР и как он назывался

17:12

Где спрятался попугай: только люди с суперспособностями его увидят

16:55

От простой добавки крысы бегут без оглядки: как легко избавиться от грызуновВидео

16:53

Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

16:52

Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
16:41

Зеленский поручил упростить пересечение границы для части мужчин: кто в списке

16:24

Враг усилил давление на двух важных направлениях: куда рвутся россияне

16:15

"Ситуация очень сложная, запас прочности экономики РФ подошел к концу": что ждет РоссиюВидео

16:05

Санкции "уничтожат Россию": в Сенате пригрозили Путину перед переговорами

Реклама
15:59

Голливуд снимет приквел "Рэмбо": кто заменит Сталлоне

15:50

У украинцев может возникнуть задолженность за газ при регулярной оплате - причина

15:43

Среди старого хлама найдете сокровище: советские часы, которые стоят тысячиФото

15:35

У Путина на встречу с Трампом две цели, одна из них – территории – Bloomberg

15:24

Порошенко потратил $200 тыс на лечение диабета в Лондоне, потому что когда-то уничтожил поддержку инсулинозависимых – военный

15:11

Как сказать на украинском "утренник" и "транжир": ни за что не догадаетесь самостоятельноВидео

15:07

"Реальное изменение на поле боя": Сибига рассказал, как работает чешская инициатива

15:05

Быстро, просто и пальчики оближешь: рецепт фантастической закуски из помидоров

14:52

Об этом знали лишь единицы: украинцам раскрыли секрет увеличения пенсии

14:34

Новый сценарий Путина: Туск предупредил, что РФ хочет рассорить Киев и Варшаву

13:58

Украинский футболист Забарный стал игроком ПСЖ: не обошлось без скандала с РФ

Реклама
13:57

Жара усилится: стала известна дата повышения температуры воздуха в Украине

13:54

Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

13:51

"Венгерский Янукович": у Орбана нашли особняк с большим зоопаркомФото

13:12

Яблоко от яблони: сын путинистки Валерии избил свою жену

12:54

Что РФ готовит вместо окончания войны: Зеленский о переговорах Трампа с Путиным

12:49

Минус радиолокационный комплекс: в Крыму уничтожен мощный радар

12:48

Пожарные машины мчатся с сиренами: дроны атаковали Татарстан

12:22

Что мешает выспаться и расслабиться: восемь промахов в декоре спальни

12:09

"Встречаюсь с тремя": Наталка Денисенко откровенно рассказала о личном

12:00

"Некоторые персонажи просто переобулись": Dibrova об артистах-беглецах, украинском шоу-бизнесе и современной музыкеЭксклюзив

11:52

Люди годами ошибаются: какие продукты нельзя хранить вместе

11:49

Как россияне могли прорваться на востоке: в ВСУ раскрыли тактику врага

11:41

Почему 13 августа нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

11:12

Пловчиха Клочкова зарабатывает в оккупированном Севастополе: что она делает

10:54

Три города в большой опасности, Азов занял полосу обороны: что происходит на Донбассе

10:52

Китайский гороскоп на завтра 13 августа: Тиграм - беспокойство, Обезьянам - обман

10:50

Не только остановить войну в Украине: что может Трамп заставить сделать Путина

10:50

Какие территории Трамп может вернуть Украине на переговорах с Путиным – ISW

10:20

Женщина, разгадав тайну дочери, раскрыла ее странные действия с ложками и вилками

10:12

Скучает по СССР и поддерживает МП: куда пропал Алексей Дивеев-Церковный

Реклама
09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 августа (обновляется)

09:31

Опасаются сделки с Путиным: лидеры ЕС планируют переговоры с Трампом - WSJ

09:25

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

09:23

Известная пиарщица отказалась сотрудничать с Козловским - что произошло

09:12

РФ ударила по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ

09:10

Какой вы друг по месяцу рождения: характеристика от января до декабря

08:30

Пентагон подтвердил обмен территориями между РФ и Украиной

08:19

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

08:18

Киев готов уступить Москве уже оккупированные территории - The Telegraph

08:14

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять