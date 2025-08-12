Санкции "уничтожат Россию": в Сенате пригрозили Путину перед переговорами

Линдси Грэм допустил возможность обсуждения территориального обмена в рамках урегулирования.

Линдси Грэм прокомментировал сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, 66-я ОМБр

Что известно:

Дональд Трамп смог оказать влияние на диктатора РФ Владимира Путина

Грэм заявил о намерении подготовить превентивные санкции против РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп смог оказать влияние на диктатора РФ Владимира Путина, в результате чего тот согласился на личную встречу.

В эфире Fox News он сказал, что одной из причин стало решение Трампа о продаже оружия странам Европы в поддержку Украины, что вызвало обеспокоенность у Путина.

Кроме того, сенатор напомнил о введении дополнительных пошлин против Индии из-за продолжения импорта российской нефти. Это, по его мнению, стало тревожным сигналом для Кремля, ведь Индия — второй по объему покупатель российской нефти, что способствует финансированию российской армии.

"Именно поэтому Путин направляется на переговоры — мир через силу", — отметил Грэм, намекая на то, что давление со стороны США дало результат.

Он также допустил возможность обсуждения территориального обмена в рамках урегулирования конфликта, при этом подчеркнув: цель — не унизить Россию, а завершить войну "справедливо и с сохранением лица для обеих сторон".

Кроме того, Грэм заявил о намерении подготовить превентивные санкции, которые "уничтожат Россию", если Москва решится на новое вторжение в Украину.

Он подчеркнул, что в случае повторной агрессии ответственность за безопасность Украины должна взять на себя Европа, а также возможно участие "коалиции желающих", которая будет воевать плечом к плечу с украинской армией.

/ Инфографика: Главред

Санкции США: мнение эксперта

Политолог Владимир Фесенко в своей колонке на Главреде отметил, что Владимир Путин вряд ли примет ультимативные условия Дональда Трампа, однако не исключает закрытого формата переговоров с ним.

"Судя по всему, кулуарные контакты уже стартовали. Об этом, в частности, говорит заявление Трампа о визите Уиткоффа в Москву. Однако, учитывая жёсткую позицию Путина и то, что его прежние требования остаются неизменными, можно предположить: до конца года существенного прогресса в переговорах не произойдёт", — заявил Фесенко.

Тем не менее, эксперт сомневается, что в ближайшее время Запад введёт какие-либо жёсткие санкции против России.

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

