Против криптовалют и банков: согласован 19-ый пакет антироссийских санкций

Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

https://glavred.info/world/protiv-kriptovalyut-i-bankov-soglasovan-19-yy-paket-antirossiyskih-sankciy-10699541.html Ссылка скопирована

19-й пакет будет представлен сегодня президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

ЕС анонсирует новые санкции сегодня после обеда

19-й пакет санкций должен быть утвержден Советом ЕС

Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России, который нацелен, в частности, против финансового сектора. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщила на брифинге пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо, пишет Суспільне.

Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

видео дня

Стоит отметить, что 19-й пакет санкций должен быть утвержден Советом ЕС, и для его принятия необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов ЕС.

"19-й пакет будет представлен сегодня во второй половине дня президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховной представительницей ЕС по иностранным делам Кайей Каллас", – сообщила Пиньо.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в Х о 19-м пакете санкций Евросоюза против России

Она отметила, что за последний месяц РФ продемонстрировала "всю степень своего неуважения к дипломатии и международному праву", усилив атаки беспилотников и ракет на Украину. Она напомнила о российских ударах по Киеву, в результате которых пострадал офис ЕС в столице, а также вторжениях российских беспилотников в Польшу и Румынию. По словам фон дер Ляйен, это говорит о нежелании мира со стороны РФ.

По ее словам, ЕС хочет сократить доходы России от ископаемого топлива, запретив импорт российского сжиженного природного газа на европейские рынки.

Кроме того, в санкционный список, который насчитывает 560 судов, будут добавлены еще 118 судов российского теневого флота.

Российским энергокомпаниям "Роснефть" и "Газпромнефть" запретят транзакции, а активы других компаний будут заморожены.

Новый пакет мер будет также нацелен на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай, которые предположительно покупают нефть в нарушение санкций, сообщила глава Еврокомиссии.

"За три года доходы России от продажи нефти в Европе сократились на 90%. Теперь мы окончательно переворачиваем эту страницу", – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, санкционный пакет мер также будет направлен на закрытие финансовых лазеек. Он включает запрет на проведение транзакций в отношении дополнительных банков в России и банков в третьих странах.

Пакет также вводит новые прямые ограничения на экспорт товаров и технологий, используемых на поле боя, которые затронут 45 компаний в России и третьих странах. Фон дер Ляйен отметила, что эти компании оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу.

Кроме того, хотя замороженные российские активы трогать не будут, Украина получит репарационные кредиты, которые будут погашены за счет будущих выплат Украине со стороны России, сказала она.

"Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы положить конец этой жестокой войне", – сказала фон дер Ляйен, призвав страны-члены ЕС одобрить этот пакет.

Почему Трамп не вводит санкции против России - мнение эксперта

Как писал Главред, Трамп сейчас находится в ситуации неопределенности и не выбрал сторону и войне РФ против Украины. В то же время он стремится выглядеть миротворцем и избегает дальнейшей глобальной эскалации.

Однако, как отмечает авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель "КБ Антонов" Константин Криволап, практика показывает, что если агрессора не остановить жесткими мерами, он продолжит свои действия.

По его словам, наступит момент, когда Трамп поймет, что больше невозможно прикрываться "мягкими" формулировками или пытаться договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным - нужны конкретные шаги.

"Когда именно наступит это время, я вам не скажу, потому что предсказать поведение Трампа невозможно. Здесь следует ориентироваться на действия американской администрации. А эти действия сейчас не в пользу Украины: задержки в поставках вооружения, в частности "Патриотов", ракет и прочего. Это не очень хорошо для Украины", - сказал Криволап.

Санкции против России - последние новости по теме

Отсрочка 19-го пакета санкций против России связана не столько с техническими деталями, сколько с поиском общей позиции между ЕС, США и Китаем. Об этом рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские правительства оказали давление на Дональда Трампа, призывая его усилить санкции против России. В ответ президент США сместил акценты и он призвал прекратить закупки российской нефти и ввести пошлины на импорт из Китая и Индии. По данным The Wall Street Journal, дипломаты подтверждают, что на этой неделе обсуждение нового пакета санкций ЕС против России отложили, чтобы найти варианты его усиления.

После телефонного разговора с Трампом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении активизировать совместные действия для повышения экономического давления на Россию.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред