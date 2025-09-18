Укр
"Эти действия сейчас не в пользу Украины": какую серьезную ошибку совершает Трамп

Алёна Воронина
18 сентября 2025, 10:12обновлено 18 сентября, 10:54
Наступит время, когда Трамп будет понимать, что уже нельзя ничего называть "мягкими" словами, заигрывать с Путиным, а нужно предпринимать конкретные действия.
'Эти действия сейчас не в пользу Украины': какую серьезную ошибку совершает Трамп
Эксперт сказал, какую серьезную ошибку совершает Трамп/ коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Основные тезисы Криволапа:

  • Наступит время, когда Трамп поймет, что нельзя заигрывать с Путиным
  • Однако сейчас действия Трампа не в пользу Украины
  • В то же время сейчас не стоит рассчитывать на какие-то активные шаги со стороны Европы

Президент США Дональд Трамп сейчас находится в состоянии, когда еще не определился, за кого фактически "воюет". В то же время он хочет быть миротворцем и выступает против мировой эскалации.

Но развитие событий показывает, что если агрессору не дать по рукам достаточно больно, он будет продолжать действовать дальше. Такое мнение высказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что наступит время, когда Трамп будет понимать, что уже нельзя ничего называть "мягкими" словами и нельзя заигрывать с российским диктатором Владимиром Путиным, а нужно предпринимать конкретные действия.

"Когда именно наступит это время, я вам не скажу, потому что предсказать поведение Трампа невозможно. Здесь следует ориентироваться на действия американской администрации. А эти действия сейчас не в пользу Украины: задержки в поставках вооружения, в частности "Патриотов", ракет и прочего. Это не очень хорошо для Украины", - сказал Криволап.

Также он отметил, что сейчас не стоит ожидать слишком активных действий со стороны европейцев. По его мнению, они сейчас будут поддерживать Польшу, передадут Patriot, NASAMS, вертолеты - все, что могут.

"Например, Чехия предложила три вертолета Ми-171, которые способны защищаться от массовых атак "шахедов" и других дронов. Возможно, добавят Black Hawk. Скорее всего, это и будет. Но я не ожидаю, что Европа сделает какие-то действительно активные шаги. Будет много разговоров об операции "Восточный страж", но реальных действий, которые могли бы серьезно изменить ситуацию, я пока не вижу", - подытожил эксперт.

Смотрите видео интервью Константина Криволапа Главреду о действиях помощи стран НАТО в сбивании воздушных целей над Украиной:

Заявления Трампа по войне в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп заявил о сделке между Украиной и Россией и выставил ультиматум Европе. Президент США Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен "заключить сделку" по войне, в то же время Европа должна прекратить покупать нефть у России.

Также ранее сообщалось, что Трамп впервые направил военную помощь Украине по новой схеме. США впервые одобрили отправку военной помощи Украине на 500 миллионов долларов по новому механизму, профинансированному странами НАТО.

Напомним, Путин прислал сигнал Украине о войне - стало известно, что задумали в Кремле и при чем здесь Трамп. Путин пытается обмануть президента США Трампа и оттверминировать введение новых санкций против России для наращивания производства оружия и новых наступлений.

Читайте также:

О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

война в Украине новости Польши Дональд Трамп Владимир Путин Трамп новости
