Герасимов обманывает Путина и рассказывает о сомнительных "победах" - Reuters

Мария Николишин
18 сентября 2025, 08:36
Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной.
Ключевые тезисы:

  • Герасимов заявил о продвижении РФ почти на всех направлениях
  • Зеленский сказал, что наступательные операции россиян не принесли значительных результатов
  • Российские заявления о продвижении вызывают сомнения

Войска страны-агрессора России утверждают о продвижении на всех участках фронта в Украине, но украинские источники фиксируют локальные успехи обороны. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что президентские и военные ведомства обеих стран продолжают предоставлять противоречивую информацию о ходе боевых действий на востоке Украины.

Так, 17 сентября Минобороны России сообщило, что начальник штаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил позиции своих войск и отметил, что продвижение российских сил происходит практически по всем направлениям.

По его словам, наибольшие столкновения происходят в районе Красноармейска (советское название Покровска), где украинские подразделения пытаются остановить наступление.

Он также упомянул о продвижении войск на запад - в Запорожской и Днепропетровской областях, а к северу от них - к Купянску и Ямполю, где ведутся боевые действия с разрушениями инфраструктуры.

В то же время украинские официальные лица и президент Владимир Зеленский отмечают ограниченный успех противника на фронте.

Подчеркивается, что в интервью Sky News Зеленский заявил, что, несмотря на ожидания новых атак РФ, последние три наступательные операции россиян не принесли значительных результатов.

Издание также добавляет, что украинские командиры утверждают, что в районе Покровска их войска отбили наступление, а данные открытых источников, таких как военный блог DeepState, фиксируют локальные успехи украинской обороны в соседних районах.

"Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной: российские заявления о продвижении вызывают сомнения, а украинская сторона фиксирует локальные контратаки и укрепление обороны. Обе стороны готовятся к возможным новым наступлениям, что указывает на продолжение боевых действий и необходимость постоянного мониторинга ситуации на востоке страны", - говорится в сообщении.

Когда Путин может закончить войну

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев говорил, что Путин может пойти на компромисс для окончания войны, если его планы разрушатся и он не сможет достичь результата военным путем.

По его словам, российский Генштаб сейчас обещает Путину, что в течение двух-трех месяцев фронт ВСУ "посыплется" и будет достигнута большая победа.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сказал, что Дружковка в Донецкой области постепенно становится одной из целей для FPV-дронов российских оккупационных войск. После прорыва под Добропольем активность вражеских беспилотников в городе существенно возросла.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр", подполковник Алексей Бельский заявил, что недавние сообщения о том, что российские войска якобы дошли до центра Купянска, не соответствуют действительности.

Военный обозреватель Денис Попович говорил, что летнее наступление российских оккупантов провалилось, поэтому враг планирует попытаться достичь своих захватнических целей осенью.

Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.






