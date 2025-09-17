Бои в центре Купянска: ВСУ раскрыли "маленькую ложь" россиян и разъяснили ситуацию

Силы обороны контролируют подступы к Купянску и уничтожают десятки оккупантов, многие из которых попадают в плен.

Оккупанты пытаются переправиться через реку Оскол / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Россияне не дошли до центра Купянска, продолжается блокирование оккупантов

Блокирование и уничтожение российских групп продолжается на севере Купянска

Оккупанты несут потери, Силы обороны контролируют север города

Недавние сообщения о том, что российские войска якобы дошли до центра Купянска, не соответствуют действительности. Об этом в комментарии УНИАН заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр", подполковник Алексей Бельский.

Операции на севере города

Он рассказал, что сейчас в северной части города продолжается операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые пытались инфильтрироваться в Купянск.

"Перед тем, как инфильтроваться к северным окраинам Купянска, оккупанты осуществляли накопление личного состава в районе населенных пунктов Радьковка и Голубовка", - отметил спикер.

Потери оккупантов из-за поврежденного газопровода

По словам Бельского, часть российских военных попала в район Радьковки через магистральный газопровод, но Силам обороны удалось повредить его и затопить. Поэтому оккупанты сейчас переправляются через реку Оскол на плавсредствах, и значительное их количество уничтожается артиллерией, минометами и FPV-дронами.

Инфильтрация и использование гражданских лиц

"К северным окраинам Купянска захватчики инфильтрируются группами от 2 до 9 военнослужащих, причем часть из них, по приказу командиров, в гражданской одежде (что нарушает законы и обычаи войны). Наличие в городе 991 (по информации по состоянию на август 2025 года) гражданского человека затрудняет Силам обороны контрдиверсионную работу по выявлению оккупантов", - пояснил Бельский.

Купянск / Инфографика: Главред

Он также добавил, что каждая группа имела задачу захватить отдельный высотный дом, а пленные подтверждают, что получали приказы расстреливать всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и использовать женщин и детей как живой щит.

"Силы обороны уничтожают оккупантов на севере Купянска десятками, много захватчиков берут в плен", - подытожил спикер.

Стратегическая важность Купянска - мнение эксперта

По словам командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллеса" Юрия Федоренко, Купянск остается стратегически важной целью для российских войск. Враг пытается прорвать оборону Сил обороны любыми способами, и сначала для этого использовал газовую трубу как потенциальную переправу.

"Ситуацию с газовой трубой мы взяли под контроль и взорвали ее, чтобы сделать невозможным дальнейшее продвижение врага. Сможет ли противник восстановить эту переправу во второй раз - вопрос открытый, ведь это уже не первый случай, когда мы выводим ее из строя", - отметил Федоренко.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, на Купянском направлении в Харьковской области ситуация остается тяжелой. Российским оккупантам нужен не столько сам Купянск, сколько Купянск-Узловой, где расположена узловая станция железной дороги, необходимая для обеспечения подразделений.

Недавно аналитики сообщили, что оккупационная армия Путина 15 и 16 сентября проводила наступательные операции в районе населенных пунктов Купянск, Кондрашовка, Красное Первое, а также в направлении Петропавловки и Песчаного.

Кроме того, Украинские военные демонстрируют значительные результаты на Сумском направлении, постепенно приближаясь к государственной границе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.

