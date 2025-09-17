Укр
Россия готовит новое наступление: эксперт раскрыл главное направление удара

Марина Фурман
17 сентября 2025, 12:24
117
Военный обозреватель сомневается, что врагу удастся реализовать свои захватнические планы.
ВСУ, армия РФ
Эксперт сказал, куда РФ хочет наступать осенью / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Основное:

  • Россия готовит наступательные операции осенью
  • Враг попытается окружить Покровск и Мирноград

Летнее наступление российских оккупантов провалилось, поэтому враг планирует попытаться достичь своих захватнических целей осенью. Такое мнение Денис Попович, военный обозреватель, высказал в эфире Radio NV.

Эксперт напомнил, что украинские бойцы полностью сорвали вражеские планы. В частности, ВСУ не допустили создания россиянами буферной зоны в Сумской области и перешли к контрнаступательным действиям.

Попович добавил, что сейчас россияне отказались от создания буферной зоны в Сумской области. Об этом свидетельствует переброска личного состава из Сумщины в Донецкую область.

До этого же не удалось врагу летом оккупировать Покровск и Мирноград. Захват Константиновки тоже остался лишь в мечтах противника.

"Не удалось создать предпосылки, чтобы осуществить наступление на Славянск и Краматорск", - добавил Попович.

По его словам, все эти захватнические задачи россияне перенесли на осень. Вероятно, противник попытается окружить Покровск и Мирноград, а также приблизиться к Константиновке.

"Попытка продвинуться к Лиману и Северску и желательно захватить эти города, чтобы продвинуться к Славянску и Краматорску. Ну и создать предпосылки, чтобы захватывать уже Славянско-Краматорскую агломерацию. Это их основные задачи на осень этого года. Плюс Купянск, он тоже будет в центре внимания", - рассказал Попович.

Кроме этого, враг попытается осенью продвинуться ближе к Запорожью.

"Такие задачи у них стоят на осень. Удастся ли им это сделать - у меня глубокие сомнения", - подчеркнул Попович.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Зеленский предупреждал о новых наступлениях россиян

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние три наступательные операции РФ потерпели поражение, хотя впереди еще две сложные кампании.

"Три компании россияне проиграли. Проиграли, потому что там большое количество жертв среди личного состава и большое количество потерянной техники", - указывает он.

Украинский лидер добавил, что у россиян ситуация сложилась значительно хуже, чем они ожидали, и хотя Путин получает доклады и графики, он, вероятно, полностью этого не осознает.

Ситуация на фронте - новости по теме

Недавно офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" сообщил, что Россия сосредотачивает все свои силы возле Покровска, где идут одни из самых ожесточенных боев. Враг стремится контролировать логистику, из-за чего попасть в город и проводить ротации стало чрезвычайно сложно.

Между тем на Купянском направлении в Харьковской области ситуация остается тяжелой. Российским оккупантам нужен не столько сам Купянск, сколько Купянск-Узловой, где расположена узловая станция железной дороги, необходимая для обеспечения подразделений.

Напомним, Главред со ссылкой на аналитиков писал, что оккупационная армия Путина 15 и 16 сентября проводила наступательные операции в районе населенных пунктов Купянск, Кондрашовка, Красное Первое, а также в направлении Петропавловки и Песчаного.

О персоне: Денис Попович

Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

война в Украине линия фронта Попович российское наступление
