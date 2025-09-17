РФ потеряла до 15% личного состава: как изменилась ситуация на Харьковщине

Что сообщили аналитики:
- Враг продолжает атаковать Силы обороны в районе Купянска и Боровой
- Армия РФ несет большие потери
- Командование РФ перебрасывает на Харьковщину дополнительные силы
Оккупационная армия страны-агрессора Россия 15 и 16 сентября проводила наступательные операции в районе населенных пунктов Купянск, Кондрашовка, Красное Первое, а также в направлении Петропавловки и Песчаного.
Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их данным враг также осуществлял попытки наступления на восток от поселка Боровая в направлении Шиковки, в районе Загрызово и Грековки.
Какие потери несет враг
Аналитики обратили внимание на слова заместителя командира одной из бригад, которая выполняет задачи в районе Боровой. Он сказал, что численность личного состава РФ на определенном участке фронта сократилась всего за 1-2 недели на 10-15%.
Причиной этого могли стать значительные потери. Несмотря на это командование РФ перебрасывает на Харьковщину подкрепление, а оккупанты продолжают атаки небольшими огневыми группами. Примерно 2-4 человека ежедневно проводят от 3 до 5 атак.
Может ли враг усилить наступление на Харьковщине с помощью техники
Главред писал, что по словам военно-политического обозревателя, сопредседателя общественной инициативы Правое дело Дмитрия Снегирева, российские оккупанты на фронте применяют тактику малых групп и не используют колонны бронетехники.
Харьковщина - не исключение. Поэтому в боях за Купянск враг не рискнет применить бронетехнику.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия сосредотачивает все свои силы возле Покровска, где идут одни из самых ожесточенных боев. Враг стремится контролировать логистику, из-за чего попасть в город и проводить ротации стало чрезвычайно сложно.
Ранее сообщалось, что после того, как украинские защитники закрепились в селе Панковка, начали вести бои за населенные пункты Маяк и Новоторецкое. Это, по его словам, может привести к перерезанию узкой линии продвижения оккупационных войск страны-агрессора России в направлении Доброполья.
Накануне стало известно, что летнее наступление российских оккупантов полностью провалилось, осенью сильно продвинуться на фронте им также не удастся. Сейчас противник давит эмоционально и заявляет, что зимой он может достичь успеха на фронте, благодаря наступательным операциям.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
