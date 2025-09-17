РФ потеряла до 15% личного состава: как изменилась ситуация на Харьковщине

В Харьковской области оккупанты продолжают наступать, только вот потери у врага огромные.

https://glavred.info/front/rf-poteryala-do-15-lichnogo-sostava-kak-izmenilas-situaciya-na-harkovshchine-10698752.html Ссылка скопирована

На Харьковское направление командование РФ вынуждено перебрасывать дополнительные силы / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сообщили аналитики:

Враг продолжает атаковать Силы обороны в районе Купянска и Боровой

Армия РФ несет большие потери

Командование РФ перебрасывает на Харьковщину дополнительные силы

Оккупационная армия страны-агрессора Россия 15 и 16 сентября проводила наступательные операции в районе населенных пунктов Купянск, Кондрашовка, Красное Первое, а также в направлении Петропавловки и Песчаного.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их данным враг также осуществлял попытки наступления на восток от поселка Боровая в направлении Шиковки, в районе Загрызово и Грековки.

видео дня

Купянск / Инфографика: Главред

Какие потери несет враг

Аналитики обратили внимание на слова заместителя командира одной из бригад, которая выполняет задачи в районе Боровой. Он сказал, что численность личного состава РФ на определенном участке фронта сократилась всего за 1-2 недели на 10-15%.

Причиной этого могли стать значительные потери. Несмотря на это командование РФ перебрасывает на Харьковщину подкрепление, а оккупанты продолжают атаки небольшими огневыми группами. Примерно 2-4 человека ежедневно проводят от 3 до 5 атак.

Может ли враг усилить наступление на Харьковщине с помощью техники

Главред писал, что по словам военно-политического обозревателя, сопредседателя общественной инициативы Правое дело Дмитрия Снегирева, российские оккупанты на фронте применяют тактику малых групп и не используют колонны бронетехники.

Харьковщина - не исключение. Поэтому в боях за Купянск враг не рискнет применить бронетехнику.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия сосредотачивает все свои силы возле Покровска, где идут одни из самых ожесточенных боев. Враг стремится контролировать логистику, из-за чего попасть в город и проводить ротации стало чрезвычайно сложно.

Ранее сообщалось, что после того, как украинские защитники закрепились в селе Панковка, начали вести бои за населенные пункты Маяк и Новоторецкое. Это, по его словам, может привести к перерезанию узкой линии продвижения оккупационных войск страны-агрессора России в направлении Доброполья.

Накануне стало известно, что летнее наступление российских оккупантов полностью провалилось, осенью сильно продвинуться на фронте им также не удастся. Сейчас противник давит эмоционально и заявляет, что зимой он может достичь успеха на фронте, благодаря наступательным операциям.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред